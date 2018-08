Vlani bojoval o život, teraz opäť strieľa góly: Bývalá hviezda Slovana sa po ťažkej nehode vrátila na ľad!

Je to bojovník!

Útočník Patrik Lušňák (29) je späť na hokejovej scéne. Po dlhej, ročnej pres­távke, zavinenej ťažkým pádom na motorke v Chorvátsku, sa bývalý reprezentant opäť objavil na ľade v ostrom zápase. V drese Zvolena už má za sebou dva prípravné súboje na turnaji Pavla Zábojníka a v oboch dokonca strelil po góle!

Dvojnásobný účastník MS mal vlani tesne pred podpisom kontraktu s bratislavským Slovanom, ale na dovolenke v Chorvátsku utrpel Patrik Lušňák vážnu nehodu. Na motorke totiž preletel cez obrubník a skončil s ťažkým otrasom mozgu, mal aj prasknuté čelo i nosovú priehradku. Navyše na pravé ucho nepočuje na 80 percent. „Keby som nemal prilbu, tak to asi nerozdýcham. Ďakujem lekárom, ktorí odviedli skvelú prácu,“ vyjadril sa nedávno k ťažkej nehode Lušňák, ktorý dostal pred dvomi mesiacmi od lekárov zelenú na návrat k hokeju.

Pomocnú ruku mu podal extraligový Zvolen, kde absolvoval letnú prípravu a v jeho drese nastúpil na domácom turnaji Pavla Zábojníka. Za sebou má dva víťazné súboje proti rakúskemu Klagenfurtu (4:2) a poľskému Tychy (2:1 sn). V oboch dueloch dokonca skóroval. „Môžem povedať, že sa mi hralo vcelku dobre, nemal som žiadne bolesti. Pri mantineloch som si dával pozor. Aby nedošlo k nejakému stretu. Ale určite sa to bude od zápasu k zápasu zlepšovať,“ vyjadril sa pre Nový Čas Lušňák, ktorý prezradil aj to, že už je so Zvolenom dohodnutý na zmluve. „Bude to pre nás veľká posila,“ pochválil kouč Zvolena Andrej Podkonický Patrika.