Slovenským mladíkom sa na európskom šampionáte darí: V Čunove ich od zlata delil iba kúsok

Na ME juniorov a kategórie do 23 rokov v Čunove sa medailovo presadila v kanoe juniorka Soňa Stanovská. Slovenská slalomárka na divokej vode obsadila striebornú priečku, keď od víťaznej Rusky Darii Šaidurovovej zaostala len 0,43 sekundy.

Stanovskej jazda medzi 21 bránkami nevyšla úplne podľa predstáv, no veľa nechýbalo, aby zvíťazila. Popri niektorých chybách stratila dve sekundy pri penalizácii na bránke s číslom deväť, ktoré ju pripravili o titul.

V kajaku mužov do 23 rokov pribudlo Slovensku do bilanciu ďalšie striebro. Jakub Grigar patril medzi najväčších uchádzačov na titul a svoje skúsenosti aj uplatnil. Dôležité bolo, že zajazdil bez penalizácie čisto, aj keď nie veľmi rýchlo. Len jediný jeho súper ukázal lepšiu jazdu, Španiel David Llorente, ktorého od Grigara delilo 1,57 s. Finále kajakárov bolo dosť rozpačité, až piati vynechali minimálne jednu bránku a ďalší sa na pomerne jednoduchej trati dopustili pri hraničnom úsilí viacero chýb.

hlasy po pretekoch:

Jakub Grigar, striebro v K1 do 23 rokov: "Celá jazda vyšla celkom fajn až na chybu v bránke číslo 17. Musel som to zachraňovať, ale som spokojný, že to vyšlo na striebro. Po uplynulých výsledkoch, keď sa mi nedarilo, som veľmi rád, že to konečne vyšlo."

Soňa Stanovská, striebro v C1 junioriek: "Začiatok sa mi išiel dobre, ale na konci prišla jedna veľká chyba pod mostom, čo ma stálo zlato. Pred cieľom som ešte zabrala o dno, je tam málo vody, ale zabojovala som a je z toho striebro. Som šťastná."

Finálové výsledky

K1 juniori: 1. Miquel Trave (Šp.) 85,70 (0), 2. Tomáš Zima (ČR) 86,49 (0), 3. Jan Bárta (obaja ČR) 86,75 (0), ... 9. Matej PAŠEK 94,20 (2), ... v semifinále 18. Matúš ŠTAFFEN (obaja SR) 97,38 (6)

C1 juniorky: 1. Daria Šaidurovová (Rus.) 112,53 (2), 2. Soňa STANOVSKÁ (SR) 112,96 (2), 3. Gabriela Satková (ČR) 114,36 (4), ... 6. Emanuela LUKNÁROVÁ (obe SR) 122,47 (2), ... v semifinále 20. Mahuliena ĎURECOVÁ (všetky SR) 235,31 (104)

K1 m do 23 rokov: 1. David Llorente (Šp.) 84,17 (0), 2. Jakub GRIGAR (SR) 85,74 (0), 3. Lukas Stahl (Nem.) 85,77 (2), ... v semifinále 27. Andrej MÁLEK (SR) 137,05 (52)