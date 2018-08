S Miss Spiša Veronikou Dičákovou na ferrate v rokline Kyseľ: Zdolala ju ľavou-zadnou!

Veronika Dičáková (20), Miss Spiša 2017, ktorá pochádza z Hrabušíc, si vyskúšala prechod cez popálenú krásu Slovenského raja.

Po požiari 40 rokov neprístupnú perlu prešla aj s priateľom Romanom (23) úplne bez problémov. Na potulkách s Novým Časom obdivovala čarokrásny chodník rokliny Kyseľ po stupačkách a istená lanom si na ferrate vychutnala adrenalínový zážitok...

Trasu z Kláštoriska k ústiu Bieleho potoka a potom samotnú roklinu Kyseľ až po záver nad Karolínyho vodopád aj s návratom opäť na Kláštorisko zvládla hravo za tri hodiny. "Spočiatku som bola v rozpakoch, lebo začiatok bol strmý a nohy dostali poriadne zabrať. Bolo aj dusno, no postupne som našla dosť síl," povedala táto kráska, ktorá si aj s priateľom len nedávno otvorili v Poprade bar s netradičnými bublinovými waflami. "Výstup bol náročný, no vyskúšala som si aj ferratový set a ako Hrabušičanka by bolo hanbou, keby som Kyseľ nezvládla," priznala Veronika. Na margo zážitkov dodala len toľko: "Určite sa sem oplatí prísť. Kyseľ je fantastický. Výstup je dosť náročný, na poslednom strmom úseku som sa aj trochu bála, ale pre ten perfektný pocit sa to oplatilo. Tá úžasná príroda, pokoj, to je niečo neopísateľne krásne."

Fakty o ferrate

- prístupná od 15. júna do 31. októbra

- vstupné 5 eur

- požičanie setu 5 eur

- jednosmerná trasa

- z Kláštoriska na Kláštorisko cca 3 hodiny