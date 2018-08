Manželia Millerovci dva mesiace po obrovskej tragédií: Po smrti dcérky († 1) prežívajú muky!

Slávny americký lyžiar Bode Miller (40) zažíva najťažšie chvíle svojho života! A to aj dva mesiace po tragickej udalosti v jeho rodine.

Manželka legendy alpského lyžovania, Morgan Becková, našla v júni len 19-mesačnú dcérku Emeline Millerovú, ako sa topí v bazéne. Nešťastie sa stalo po tom, ako vypadla z dverí počas návštevy Millerovcov u susedov v Orange County v Kalifornii.

Malá Emiline sa utopila v bazéne, ktorý patril susedom. Morgan zdieľala na známej sociálnej sieti srdcervúcu fotografiu malej Emeline, ktorá bojovala o život.

"Priala by som si, aby som ťa mohla ešte jeden deň držať v náručí. Daj mi silu, láska moja," napísala Morgan. Hviezdny pár sa rozhodol, že o svojom príbehu upovedomí verejnosť, aby si rodičia na takéto situácie dávali veľký pozor.

Morgan porovnala utopenie dieťaťa s únosom alebo útokom leva. Návšteva u susedov prebiehala ako zvyčajne. Morgan však začala mať zlý pocit. "Zrazu bolo až príliš veľké ticho. V polovici rozhovoru som sa zodvihla a išla ju hľadať. Keď som ju zbadala neváhala som a hodila som sa do bazéna. Neexistuje deň, kedy by som sa nemodlila, aby sa tento deň nikdy nestal," dodáva manželka Bodeho Millera.

Bode Miller priznal, že nebolo jednoduché otvoriť sa a rozprávať o tom. "Potom som si uvedomil, že je to do istej miery aj naša povinnosť. Myslím si, že môžeme pomôcť ostatným, aby si dávali pozor a aby sa im niečo podobné nestalo," povedal 33-násobný víťaz pretekov Svetového pohára. Emeline bola jeho druhým dieťaťom s Morgan, s ktorou má aj syna Nasha Skana, ktorý sa narodil v máji 2015. Miller má ďalšie dve deti z predchádzajúceho vzťahu.

"Vina je veľmi bolestivá vec a ja sa modlím a prosím, aby sa to niekedy zlepšilo. Prežívam pri tom muky. Je strašné s tým žiť. Som teraz v tejto oblasti oveľa opatrnejšia. Nie je dňa, počas ktorého by som sa nemodlila za príležitosť vrátiť sa späť do toho okamžiku a urobiť všetko inak," povedala v rozhovore pre stanicu Today Morgan.