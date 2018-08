Sexi Eszter zatienila priateľa – futbalistu! Stačilo zopár šteklivých fotiek

Čo by musel urobiť maďarský futbalový reprezentant v službách chorvátskeho Hajduku Split Ádám Gyurcsó (27), aby ho bol celý internet ako jeho priateľky Eszter (23)?

Neprajníci tvrdia, že vyzliecť sa do plaviek by mu rozhodne nepomohlo... Iba to urobila krásna Eszter a je jej plný internet. Na svojom instagramovom profile zverejnila zopár fotografií v bikinách – samozrejme na každej je v iných... Stačilo ich naozaj len zopár a už začal neborák futbalista dostávať závistlivé odkazy. Medzi nimi aj také, aby ju pustil k vode, že na ňu nemá. Ani výzorom, ani futbalovým kumštom...

Ozaj, čo by musel urobiť, aby ho bolo na sociálnych sieťach tak plno? Napr. dať päť gólov Realu či potiahnuť Maďarsko do finále najbližších ME?