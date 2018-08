Korenčiová pôsobiaca v AC Miláno môže o veľkých peniazoch iba snívať: Úroveň priemerného platu v Bratislave

Futbalových fanúšikov na Slovensku zaujal prestup brankárky Márie Korenčiovej (29) do AC Miláno. Bratislavčanka sa s vedením talianskeho klubu dohodla na ročnej zmluve, pričom už má s novými spoluhráčkami za sebou aj sústredenie v Alpách.

"Porovnávať podmienky v mužskom a ženskom futbale by bolo scestné," prezradila v televíznom štúdiu TABLET.TV.

Pre Korenčiovú ide po pražskej Slávii, švajčiarskom Neunkirchu a nemeckých kluboch Sand a SC Freiburg o piaty zahraničný angažmán. "Očakávam úplne inú súťaž, ako je nemecká. Tak, ako to funguje v mužskom futbale, že v každej krajine sa hrá iným štýlom, tak to je aj v prípade ženskej ligy. V Taliansku to bude určite omnoho menej kontaktné, ale o to viac technické. Viem, že Taliani sa v poslednom čase snažia čo najviac podporovať ženský futbal, chcú zaviesť jeho profesionalizáciu, chcú, aby ich najväčšie kluby mali zastúpenie aj v prípade ženských tímov, a tomu sa snažia vytvoriť aj adekvátne podmienky," uviedla Korenčiová.

Ženský futbal sa s mužským nedá porovnávať ani v Taliansku. "Hneď na úvod musím ozrejmiť, že porovnávať podmienky v mužskom a ženskom futbale by bolo naozaj scestné. To sa ani nedá. V podstatne to funguje tak, že hráčka dostane nejaké ubytovanie, zväčša vo väčšom byte s ostatnými spoluhráčkami. Ak si však vyslovene vyžiada, že chce bývať sama, tak jej to klub umožní. Čo sa týka dopravy na tréningy, žiadna z nás nemá klubové auto, ale vozíme sa na ne spoločné s tými hráčkami, ktoré vlastné autá majú. V prípade mesačných platov nejde o žiadne horibilné cifry. Tie sumy sa pohybujú zhruba na úrovni priemerného platu v Bratislave," vysvetlila slovenská brankárka.

AC Miláno patrí dlhé roky k najznámejším a najúspešnejším klubom na svete. V jeho bezmála 120-ročnej histórii sa však o popularitu a renomé staral mužský tím. Ženské družstvo totiž vzniklo len pred pár mesiacmi, a tak hneď od začiatku v ňom vďaka Korenčiovej nebude chýbať slovenská stopa. "Aj z toho dôvodu, že ide v podstate o úplne nový klub, to beriem ako veľkú výzvu, alebo lepšie povedané, otvorenú možnosť sa niekde presadiť. V iných prípadoch to je totiž tak, že klub je už určitým spôsobom zabehnutý a nový člen si v ňom musí nájsť svoje miesto. V novom klube takéto privilégium nemá nikto, každá z nás je na rovnakej štartovacej čiare," tvrdí najstaršia a najskúsenejšia zo súčasnej brankárskej trojice v Miláne. Či však bude vďaka tomu aj jednotkou medzi tromi žrďami, je otázne. "To sa ukáže až tesne pred prvý kolom."

Dres "rossoneri", ako znie prezývka milánskeho AC, obliekali a obliekajú svetoví futbalisti. Hviezdne mená z nedávnej minulosti ako napríklad Maldini, Ševčenko či Inzaghi, ale aj ako Higuain, Pepe Reina či Montolivo zo súčasnosti boli, resp. sú zárukou kvality. Mala ich naša brankárka možnosť už stretnúť? "Pripravujeme sa v tréningovom centre Vismara, kde sú okrem nás všetky vekové kategórie až po juniorku. A tam budeme hrávať aj súťažné zápasy. Seniorský tím mužov sa pripravuje úplne niekde inde, pričom duely odohrá tak ako doteraz na San Sire. Zatiaľ sme sa teda nemali ani ako stretnúť, no ako som už hovorila, existencia ženského družstva je krátka a nejaké súvislosti a vzťahy sa ešte len budujú," ozrejmila Korenčiová.

O skvelé meno Slovákov v Taliansku sa už dlhé roky stará kapitán Neapola Marek Hamšík. Okrem neho na Apeninskom polostrove dlhší čas pôsobil a dokonca hájil aj farby AC Miláno jeho reprezentačný spoluhráč Juraj Kucka. "O Hamšíkovi zatiaľ reč nebola, no potešil ma Juro Kucka. Ten po mojom prestupe uverejnil na svojom instagrame blahoželanie, a síce v zmysle, že je fajn, že po ňom bude v Miláne ďalšia slovenská stopa. A že mi drží palce," dodala Korenčiová.