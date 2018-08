Žena pred 12 rokmi stratila zlatý prsteň: Šanca, že ho nájde práve tu, je jedna k miliónu

Lin Keitch z Británie stratila svoj zlatý prsteň ešte pred dvanástimi rokmi, teraz ho našla na skutočne nezvyčajnom mieste.

69-ročná dôchodkyňa sa vybrala do záhrady vykopať zeleninu. Pomáhal jej pri tom i manžel Dave. Obaja boli skutočne šokovaní, keď na mrkve zbadali navlečený zlatý krúžok. "Mrkva vyrástla cez prsteň. Je to šanca jedna k miliónu. Neverila som vlastným očiam," cituje jej slová portál The Sun.

Lin dostala prsteň na svoje 40. narodeniny, no po čase jej začal byť malý. Rozhodla sa, že ho daruje svojej dcére Sarah. Veľmi ju mrzelo, keď jej ho dcéra stratila počas práce na záhrade, pretože to bol dar od jej manžela. Prehľadali celú záhradu, no prsteň v roku 2006, keď sa stratil, nikde nenašli.

"Dave vždy, keď išiel do záhrady, pokukoval po prsteni, či ho náhodou nenájde," hovorí Lin. Napokon ho zbadali úplnou náhodou. Pri umývaní vykopanej zeleniny si všimla, že na jednej z mrkiev sa niečo ligoce a zostala skutočne zaskočená, keď si z nej stiahla svoj 12 rokov stratený prstienok.