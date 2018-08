Keď má medveď alergiu: Victorovi veterinári museli urobiť až 50 testov

Nielen ľudí trápi peľ. V anglickej zoo majú ľadového medveďa, ktorý tiež trpí alergiou. Aby ho mohli vyšetriť, museli ho uspať.

Medveďovi Victorovi (19) sa na labách začali objavovať pľuzgiere. Veterinári usúdili, že to spôsobuje alergická reakcia na peľ. Preto ho uspali a vyskúšali reakciu na 50 rôznych látok. S ťažkým macom manipulovalo 12 ľudí, ale v jednom momente ani to nestačilo. Museli poprosiť aj fotografa, aby im ho pomohol otočiť do pohodlnej polohy.

Testy vykonali odborníci z Liverpoolskej univerzity a výsledky sa očakávajú v najbližších dňoch. „Victorovi sme vyholili srsť a urobili 50 testovacích bodov na boku. Držíme palce, aby sa zistilo, akú alergiu má a my sme mu mohli uľaviť,“ povedala Debbie Porter z ­Yorkshire Wildlife Parku.