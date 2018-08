Slovan udalosti vo Viedni nahnevali: Zvažujeme právne kroky!

ŠK Slovan Bratislava sa rozhodol reagovať na medializované informácie.

Zhruba 600 fanúšikov ŠK Slovan Bratislava nepustila rakúska polícia na štadión na štvrtkovú odvetu 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 vo Viedni proti domácemu Rapidu. Početná skupina najskôr zastavila vlak metra v blízkosti stanice Schönbrunn, časť fanúšikov spôsobila škodu ne benzínovom čerpadle. Jedna policajtka pri výtržnostiach utrpela zlomeninu holennej kosti.

Podľa agentúry APA nepustila rakúska polícia časť fanúšikov už cez hranice. Desiatich poslala naspäť po tom, čo im v autách našla kovové tyče, boxery, pieskové rukavice, či obušky. Hovorca polície Patrick Maierhofer informoval aj o krádeži na benzínovom čerpadle na Linzer Strasse, kde mali fanúšikovia ukradnúť tovar a spôsobiť tak majiteľovi škodu za niekoľko stoviek eur. Polícia však neskôr páchateľov zadržala a identifikovala.

„Odsudzujem kroky rakúskej strany, ktorá robila všetko pre to, aby klubu i fanúšikom narušila koncentráciu na dôležitý zápas. Počas posledných dní sme sa stretávali s konaním, ktoré nepovažujeme za profesionálne a v duchu fair-play. Samozrejme, týmto nechceme ospravedlniť pre nás nepriaznivý výsledok zápasu, ale musíme poukázať na to, že rakúska strana sa nezachovala rovnako korektne ako my voči nej v prvom zápase," píše ŠK Slovan Bratislava v stanovisku.

Pred zápasom bol zrušený aj špeciálny vlak, ktorým sa mali do Viedne prepraviť fanúšikovia, dokonca Rapid upustil aj od predaja lístkov pre hostí v takom počte, akom mu určuje UEFA.

"Klub urobil maximum pre bezproblémovú prepravu fanúšikov v podobe špeciálneho vlaku. Od pondelka sme však museli čeliť prekážkam a venovať veľa úsilia, času i energie mimofutbalovým veciam. Výsledkom iniciatívy rakúskej strany bolo, že sme nedostali toľko vstupeniek, koľko nám podľa pravidiel UEFA prináleží, a navyše sa viac než polovica našich fanúšikov nedostala na štadión. Som presvedčený, že medializované incidenty sú vyústením provokácie a zlého riešenia prepravy fanúšikov na štadión z rakúskej strany," uvázd sa v stanovisku viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.

Slovan chystá aj právne opatrenia. "Nesúhlasíme s uplatnením kolektívnej viny, keď stovky fanúšikov, medzi ktorými sú aj starší ľudia, ženy či rodiny, potrestajú za správanie niekoľkých jednotlivcov. Je mi ľúto, že veľa našich priaznivcov sa nedostalo na štadión a dokonca boli držaní políciou bez vody, jedla či základnej hygieny. Na záver chcem povedať, že ako klub budeme vždy stáť za našimi fanúšikmi a teraz tomu nie je inak. Naše právne oddelenie aktuálne zvažuje možné kroky voči konaniu rakúskej strany. O ďalšom postupe vás budeme informovať. Ďakujeme všetkým, ktorí boli včera v našom sektore i tým, ktorí prišli na zápas, no nebolo im umožnené dostať sa na štadión,“ povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.