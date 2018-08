Cynický vrah: Zabil tehotnú manželku aj dve dcérky a potom ich hľadal v televízii

Chladnokrvný vrah! Christopher Watts (33) zavraždil svoju tehotnú manželku Shanann († 34) a dcérky Bellu († 4) a Celeste († 3).

V pondelok najprv nahlásil ich zmiznutie a vystúpil v televízii s prosbou, aby sa vrátili späť. V stredu sa k vraždám priznal.

Christopher žil so svojou ženou, ktorá bola v 15. týždni tehotenstva a dvomi dcérkami. Nikto z príbuzných nespozoroval, že by medzi manželmi nebolo niečo v poriadku. Práve naopak, Shanann v júni zdieľala fotku sonogramu s opisom, že Chris je ten najlepší otec, akého si mohla so svojimi dcérkami priať.

V pondelok ohlásil Chris polícii, že sa jeho žena aj dcéry stratili. Shahann vraj videl naposledy v pondelok ráno, keď odchádzala na služobnú cestu. Poobede spanikáril, pretože sa nevrátila z práce a neodpisovala mu ani na správy. Vystúpil dokonca v televízii, kde predviedol poriadne divadielko.povedal. „Ja ich potrebujem vidieť! Potrebujem ich opäť vidieť. Tento dom je bez nich prázdny. Vráťte mi ju,“ dodal Chris, ktorý veľmi dobre vedel, že sa už nikdy nevrátia.

Po dvoch dňoch sa priznal

Chris sa v stredu k vraždám priznal a vzali ho do väzby. Policajtov navigoval na miesto, kde mŕtve telá ukryl. Bolo to neďaleko jeho práce. Vražda však zrejme prebehla u nich v dome a telá potom presunul, aby zakryl stopy. Vo štvrtok ho predviedli na súd a zamietli mu kauciu. Čeliť bude trom obvineniam z vraždy a trom obvineniam z falšovania dôkazov. O tom, kedy a ako zabil svoju rodinu, zatiaľ polícia mlčí.

Rodičia Shannan smútia a prosia verejnosť o súkromie. „Rodina je hlboko ­zarmútená krutou vraždou ich milovanej dcéry a sestry Shanann, jej nenarodeného dieťatka a krásnych dievčatiek Belly a Celeste,“ vyhlásili príbuzní zavraždených. Verejnosť sa rozhodla rodine finančne pomôcť a zbierka na pohreb dosiahla za dva dni 26-tisíc eur.