Česi majú Rytmusa poriadne v zuboch: Vojna s fanúšikmi kvôli Jasmine

Česi ho majú poriadne v zuboch! Raper Rytmus (41) je už niekoľko mesiacov na nepoznanie, keď len pár týždňov po rozchode s Darou Rolins (45) priznal vzťah s moderátorkou Jasminou Alagič (29).

Odvtedy zásobuje sociálne siete zamilovanými fotkami, veľavravnými vyznaniami, ktoré už idú jeho fanúšikom hore krkom, a jeho vzťah vo veľkom riešia. Práve tie sa teraz stali jablkom sváru, keď sa do neho pustili hlava-nehlava, a tak ako jeho aj Jasminu počastovali nelichotivými prirovnaniami. Akosi totiž nevedia stráviť, že sa stal z drsného rapera skrotený macko, ktorý má plné ústa zamilovaných rečí, ktoré ešte pred pár mesiacmi smeroval úplne inej žene. Rytmusa tieto slová nenechali chladným...

Rytmus a Jasmina sa už rozhodne neskrývajú a svoje pocity prejavujú verejne a niekedy až príliš okato. Statusy, pri ktorých raper nezabúda na heslá ako Príliš skoro zamilovaný Rytmus alebo ,Zalúbený Páťa, sú pre niektorých jeho fanúšikov až nepochopiteľné. Ešte v marci totiž bola ženou jeho života Dara Rolins, čo sa počas dvoch mesiacov zmenilo.

Novú ženu po Rytmusovom boku však niektorí obdivovatelia nevedia stále akceptovať. K poslednému videu, kde Patrik leží v bazéne so svojou balkánskou princeznou v náručí, totiž napísal komentár, ktorý poriadne rozvíril vody a rozpútal hotové komentárové šialenstvo.vyznal sa Rytmus. Ten ale zrejme nečakal, že fanúšikovia sa do neho pustia a nenechajú na ňom jednu nitku suchú.rypol si do rapera a jeho novej frejerky jeden z fanúšikov.

A ako to už u Patrika býva, na jeho odozvu sa nemuselo dlho čakať. „Ten pocit, že prachy mám a ona tiež. Ten pocit, keď si sa zasekol v minulosti a neprijímaš nič nové. Ten pocit, keď sa rozídeš a do konca života zostaneš sám a neexistuje, aby si začal novú etapu. Pane Bože, niektorých Čechov mi je tak ľúto,“ znela Rytmusova odpoveď, ktorá jeho českých stúpencov rozčertila ešte viac. Týmto však stúpil na veľmi tenký ľad, keďže v Čechách sa jeho fanúšikovská základňa ráta v státisícoch priaznivcov, ktorí sa mu za jeho drsné slová môžu ľahko otočiť chrbtom.

Nečakaný rozchod

Jeho vzťah s Darou sa skončil koncom marca 2018 po siedmich rokoch, keď dvojica zverejnila spoločný status na svojich internetových profiloch. Táto správa šokovala všetkých fanúšikov aj verejnosť, lebo v ich vzťahu sa dlhodobo skloňovali slová ako svadba či dieťa. Až neskôr sa ukázalo, že medzi párikom to už dlhšie škrípalo a dokonca sa povrávalo, že popová diva má udržiavať románik s mladým modelom Dávidom Meszárosom, ktorý si s ňou strihol dráždivú scénku v klipe Miesta.

„Ten pocit, keď už nemusíš nič a našiel si svojnajvyšší bod na oblohe. ‚Zenit‘.

„Ten pocit, keď podvedome vieš, že ke by si nemal prachy a makal na benzínke, tak ťa táto ani nepozdraví. Ten pocit, keď si pre Daru zložil song a vyznával si sa... O tejto slečne si vlastne tiež zložil song, uhádneš

ktorý?“ - Fanúšik

„Ten pocit, že prachy mám a ona tiež. Ten pocit, keď si sa zasekol v minulosti a neprijímaš nič nové. Ten pocit, keď sa rozídeš a do konca života zostaneš sám a neexistu je, aby si začal novú eta pu. Pane bože, niektorých Čechov mi je tak ľúto,“ - Rytmus