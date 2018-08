Do Hornej Dolnej mieri nová posila: Herca preslávil známy jojkársky seriál

Prezliekol kabát! Braňo Bystriansky (46) je pre mnohých h divákov predovšetkým Imrom z jojkárskeho Paneláka, ktorý z neho urobil áčkovú seriálovú hviezdu.

Na Jojke si ho diváci obľúbili aj v humoristickom seriáli Kutyil, s.r.o. Známy komik však zmenil kurz a namieril si to do Záhorskej Bystrice, či skôr do dedinky Nová Lehota, kde sa nakrúca seriál Horná Dolná.

Bystriansky dlhé roky pôsobil na divadelných doskách, no skutočnú slávu a popularitu mu priniesol až jojkársky seriál Panelák, v ktorom účinkoval dlhých sedem rokov. Divákom sa vryl do pamäti ako roztržitý, no dobrácky barman Imrich „Imro“ Bystrický, ktorý bol vždy ochotný každému pomôcť, a v slovenských obývačkách si získal veľkú fanúšikovskú základňu. Teraz však nastal veľký zlom. „Braňo sa už nejakú dobu pohybuje po pľaci, kde sa nakrúca Horná Dolná,“ prezradil zdroj Nového Času.

V Záhorskej Bystrici tieto prekvapivé informácie potvrdili.potvrdila Novému Času PR manažérka Markízy Lenka Horáková.

Stretne kamarátov

V populárnom markizáckom seriáli sa pritom stretne s Matejom Landlom, ktorý bol kedysi neodmysliteľnou súčasťou Paneláka ako chorobne šetrný obchodník Egon Rosenthal a v Hornej Dolnej stvárňuje štamgasta miestnej krčmy Bystra. Tentoraz si obaja strihnú úlohu súrodencov! „Braňo bude hrať Bystrovho brata. Diváci ho uvidia na obrazovke na jeseň,“ dodala Horáková.

Z nového džobu má radosť aj samotný Bystriansky, ktorý sa teší najmä na herecké osadenstvo.povedal Novému Času herec, ktorý mnohé kontakty nadviazal práve v Paneláku.

Pred desiatimi rokmi priam raketovým tempom odštartoval jeho kariéru a popularitu. Neskôr ho otec Paneláka, scenárista Andy Kraus obsadil aj do jojkárskych seriálov Kutyil, s.r.o. a Dovidenia, stará mama!. Hoci sa Bystriansky pred dvoma rokmi objavil aj v markizáckom seriáli Atletiko Cvernofka, dosiaľ nezažil takú slávu, akú ochutnal práve v Jojke. Či karty v jeho kariére zamieša práve Horná Dolná, ukáže až čas.