Sexsymbol Maštalír prichytený s neznámou ženou v Taliansku: Ide o jeho milenku?

Má novú lásku? Po boku herca Tomáša Maštalíra (40) sa už dlhšie neobjavila žiadna žena.

Naplno sa totiž ponoril do práce a vyzeralo to tak, že svoj súkromný život odstavil na druhú koľaj. Na rôzne spoločenské udalosti chodil zásadne sám a na verejnosti sa skôr prezentoval ako vlk samotár. Ako sa však zdá, Maštalír nie je až taký osamelý, ako sa to snažil vykresliť. Slovenský sexsymbol, ktorý má obrovskú základňu dychtivých fanúšičiek, totiž pred pár dňami v Taliansku hrkútal do uška sympatickej brunetke, s ktorou si na romantickej večeri vymieňali nielen zamilované pohľady pod rúškom noci.

Maštalír je stále považovaný za herecký sexsymbol a tento titul mu nevyfúkla ani nová vlna mladších hercov. Vysoký sympaťák je totiž stále v hľadáčiku mnohých žien. Napriek tomu sa však po jeho boku už dlhší čas neobjavila žiadna oficiálna partnerka a aj spoločenské akcie, na ktorých sa umelec ukázal, si užíval zásadne sám.

Podľa informácií Nového Času by však už všetko mohlo byť úplne inak a Maštalírova posteľ by už nemusela byť prázdna. Herec totiž len nedávno utiekol do talianskeho mesta Terst, kde si chcel zrejme vychutnať anonymitu a intimitu v sprievode, zdá sa, novej milenky. S tou si podľa informácií Nového Času užil romantickú večeru v typickej talianskej reštaurácii v prítmí tlmených svetiel. Atmosféru tohto miesta hrdličky zrejme precítili natoľko, že sa vôbec nebránili zamilovaným pohľadom či dotykom. Celý večer totiž sedeli v tesnej blízkosti a viditeľne si užívali prítomnosť toho druhého. „Sedeli spolu v bare len oni dvaja pri malom stolíku. Pili miešané drinky a pritom sa stále usmievali. Panovala medzi nimi uvoľnená nálada, stále sa rozprávali a šepkali si do ucha,“ napísala Novému Času jedna z návštevníčok romantickej reštaurácie.

Podľa jej slov to medzi hercom a neznámou poriadne iskrilo.dodala žena, ktorá nám potvrdila, že dvojica sa neskôr v noci vytratila v tmavých uličkách.

Na konte má niekoľko vzťahov

Herec o ženskú spoločnosť nikdy núdzu nemal a na svojom konte má hneď niekoľko zvučných mien. Medzi jeho najdlhšie vzťahy patril ten s Táňou Pauhofovou, s ktorou randil osem rokov a zdalo sa, že ich vzťah skončí až pred oltárom. Tak sa však nestalo. Skloňovalo sa totiž slovo nevera a to na oboch stranách. Ako to však bolo naozaj, vedia len oni dvaja. Hercovo meno však bolo neskôr spájané aj s jeho študentskou láskou, herečkou Dianou Mórovou.

Svoj vzťah však nikdy oficiálne nepotvrdili. Ani s ňou mu to však nakoniec nevyšlo a rady umeleckých priateliek mala neskôr rozšíriť aj herečka Kristína Turjanová. Okrem nej sa mal Maštalír stretávať aj s vdovou po hokejistovi Paľovi Demitrovi († 36) Majkou.