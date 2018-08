Prevratná slovenská novinka ide do výroby: Ponožky vás ochránia pred kliešťami

Na Slovensku sa budú vyrábať ponožky odpudzujúce kliešte. Svoj podiel na unikátnom výrobku majú aj dvaja prešovskí študenti, ktorí s prírodným repelentom zabodovali na celosvetovej súťaži v Los Angeles.

Ponožky s unikátnou repelentnou vrstvou vyvinuli odborníci spoločnosti Chemosvit Fibrochem vo Svite, ktorí ich budú aj vyrábať. Ich účinok proti kliešťom overili vedci z Parazitologického ústavu SAV a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. „Vyrobený prototyp ponožiek sa teraz bude testovať po mnohonásobnom opakovanom nosení a praní,“ vysvetlil vedec Branislav Peťko.

Pôvodne použité syntetické repelenty vo vlákne sa nahradili prírodnými látkami, šetrnými pre zdravie i životné prostredie. Do projektu sa zapojili aj prešovskí študenti Gymnázia sv. Mikuláša Samuel Smoter a Miriam Feretová, ktorí na repelentný účinok otestovali 13 rastlinných olejov, z ktorých niektoré majú potenciál aj na využitie v nových vláknach.

S týmto výsledkom zabodovali aj na celosvetovej súťaži stredoškolákov v Los Angeles. „Sme radi, že môžeme byť zapojení do tohto projektu a môžeme naše poznatky prenášať aj do praxe,“ podotkli študenti. „Ponožky by mali slúžiť predovšetkým turistom, aby sa cítili komfortnejšie,“ uzavrel autor protikliešťového vlákna Jaroslav Lučivjanský.