Slovák Ján Tkáč získal prestížne ocenenie: Vďaka jeho objavu môžu muži pokojne spávať

Unikátny objav! Vďaka slovenskému vedcovi Jánovi Tkáčovi (46) budú môcť muži konečne pokojne spávať.

Spolu s kolegami sa mu podarilo vytvoriť domáci test na diagnostikovanie veľkého strašiaka - rakoviny prostaty. Na trh by sa mohol dostať o pár rokov.

Rakovina prostaty zabije ročne na svete 400-tisíc mužov. Preto, že o chorobe sa dozvedia neskoro, alebo sa boja nepríjemného vyšetrenia. Tomu by však už mohol byť koniec. Slovenský vedec z Chemického ústavu SAV Ján Tkáč s kolegami vytvorili unikátny test na zistenie ochorenia. Funguje jednoducho - stačí kvapka krvi a doštička podobná tej na určenie tehotenstva. Výsledok sa dozviete už do 15 minút.

Rakovina prostaty sa v súčasnosti diagnostikuje na základe prítomnosti proteínu PSA (prostatický špecifický antigén). Ak sa zistí jeho zvýšená hladina, pacient musí podstúpiť biopsiu, čo je nielen drahé, ale najmä veľmi bolestivé. A navyše, výsledok nie je spoľahlivý.hovorí Ján Tkáč. Podľa neho sa spoľahlivosť nového testu percentuálne približuje k stovke.vysvetľuje Tkáč.

Výsledok za 15 minút

Ak sa im podarí získať investora, testovacia sada by sa mohla dostať na trh v priebehu dvoch rokov, v dvoch verziách - ako klinický a domáci test. „Oba si vyžadujú na analýzu vzorku krvi. Klinická sada je založená na využití platničky, pomocou ktorej bude možné súčasne zanalyzovať desiatky vzoriek. V tomto prípade bude vzorka krvi odobratá lekárom a zaslaná na analýzu. Výsledok budeme vedieť do hodiny,“ hovorí Tkáč. Domáci test je podobný tehotenskému testu, súčasťou bude aj ihla na získanie kvapky krvi z prsta - obdoba získania krvi pre analýzu cukru diabetikmi. „Kvapka krvi sa prenesie na test do okienka, rovnako ako v prípade tehotenského testu, a do 10 - 15 minút bude analýza ukončená.“

Aj verdikt sa muži dozvedia rovnako ako ženy pri tehotenskom teste - dve čiarky znamenajú, že je vysoké podozrenie na ochorenie, pri jednej čiarke si môžu vydýchnuť. Odhadovaná cena klinického testu pre nemocnice, klinické a onkologické pracoviská by mohla byť okolo 75 € za analýzu jednej vzorky. „V prípade domáceho testu by jeho cena mohla byť okolo 15 €. Sú to však len predbežné odhady,“ objasňuje Tkáč.

Vedecký Oscar

Unikátny test vyvíjal Ján Tkáč päť rokov, z toho na testovacej sade pracoval asi rok. Náročný výskum financoval vďaka grantu ERC - Európskej výskumnej rady. Tkáč ho pritom získal už druhý raz! Udelenie súčasného grantu vo výške 150-tisíc € sa prirovnáva k vedeckému Oscarovi. Vďačí za to viacerým. „Chcem zdôrazniť najmä spoluprácu s kolegom Pavlom Čekanom a naším ministerstvom zdravotníctva,“ dodáva. Ján Tkáč hovorí, že by chceli test rozšíriť aj na iné formy rakoviny. „Radi by sme vyvinuli sady na diagnostiku rakoviny prsníka,“ uzavrel Tkáč.

Ako to funguje

1. Pomocou priloženej ihly si muž pichne do prsta

2. Kvapka krvi sa prenesia do okienka testu

3. Výsledok je známy do 15 minút

4. Dve čiarky znamenajú vysoké podozrenie na rakovinu

5. Jedna čiarka znamená, že je muž zdravý