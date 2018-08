Chceš sa stať populárnou Miss leta? Neváhaj ani sekundu! Posledné dni registrácie

Ostáva už len 5 dní na to, aby si sa prihlásila do súťaže Miss leta 2018. Neskrývaj svoju jedinečnosť a naber odvahu.

Ešte stále máš šancu postaviť sa vďaka svojej kráse na stupienok víťazov. Do súťaže Miss leta 2018 sa do tohto dňa prihlásilo vyše 670 dievčat. Je sa veru na čo pozerať. No ak chceš byť medzi najkrajšími Slovenkami aj ty, na registráciu máš čas už len do 23. augusta. Stále máš možnosť, tak ukáž svoje prednosti!

Preberie žezlo po minuloročnej víťazke Dominike Grecovej jedna z týchto anjelských tvárí? Alebo to budeš ty, ktorá celému Slovensku vyrazí dych a ostatným nedá žiadnu šancu? V hre je veľa, no kráľovnou sa môže stať len jedna.

Aj hlasujúci môžu získať úžasné ceny. A nielen to. Svojimi SMS alebo online hlasmi môžete urobiť vašu favoritku šťastnejšou a dopomôcť jej k získaniu titulu. Hlasovať môžete TU!

Víťazka Miss leta 2018 získava

Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 500 Eur. Voucher na služby a procedúry od OPERA CLINIC v hodnote 500 Eur. Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 400 Eur. Starostlivosť o telo a vlasy od značky ROWENTA v hodnote 400 Eur. Značkové hodinky DKNY od Klenoty AURUM v hodnote 245 Eur. Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 Eur. Modelingový book od profesionálneho fotografa v hodnote 500 Eur.

1. cena pre SMS hlasujúceho:

Zájazd do Grécka pre dve osoby od HAPPY TRAVEL v hodnote 1 800 Eur.

Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 300 Eur.

Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 Eur.

Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 150 Eur.

Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 Eur.

Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 Eur.

1. Cena pre ONLINE hlasujúceho:

Zájazd do Grécka pre dve osoby od HAPPY TRAVEL v hodnote 700 Eur.

Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 150 Eur.

Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 150 Eur.

Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 Eur.

Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 100 Eur.

Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 Eur.