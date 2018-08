Réway prehovoril o odchode z Hradca: Klub sa zachoval smiešne!

Slovenský hokejista Martin Réway mal v pláne reštartovať svoju kariéru v českom Hradci Králové - všetko je ale inak.

Klub s ním rozviazal spoluprácu. Včera to oznámil na svojom oficiálnom webe tréner Mountfieldu Tomáš Martinec.

„Verili sme, že v Hradci znovu naštartuje svoju kariéru, že dobre zapadne do nášho nového týmu. Bohužiaľ ho veľmi výrazne limitoval jeho zdravotný stav, ktorý mu nedovoľoval trénovať spoločne s tímom, ani hrať zápasy,“ povedal o Réwayovi šéf hradeckej lavičky.

Dôvodom zdravotných problémov talentovaného útočníka má byť zranenie nohy. V rozhovore pre sport.cz priznal Martin, že ho odchod mrzí. "Samozrejme, že to mrzí. Ale čo sa dá robiť? Bohužiaľ, sa mi na začiatku prípravy niečo stalo. Robili sme tam veci, na ktoré moje telo nebolo zvyknuté, a noha to nezvládla," smúti Réway.

Doktori podľa neho hovorili o liečení po dobu iba dvoch týždňov, klub však chcel aby naďalej trénoval. "Nemôžem ovplyvniť to, čo klub chce. Chceli po mne, aby som hral zápasy, ale to skrátka nešlo, takže by nemalo zmysel v tom pokračovať. Prišlo mi to trochu smiešne. Ale je to ich rozhodnutie... Hradec platí hráčom, Hradec má právo o nich rozhodovať,“ doplnil pre český web.

Okrem zranenej nohy, je však na tom Martin hokejovo v poriadku. Ostáva však nájsť nové pôsobisko. "Musíme sa po niečom poobzerať, verím, že angažmán nájdem,“ uzavrel celú vec bývalý hráč pražskej Sparty, Fribourgu, či bratislavského Slovana.