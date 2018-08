Sagan pred Vueltou: Dostávam sa do vrcholovej formy!

Slovenský cyklista Peter Sagan absolvuje po Tour de France aj tretie podujatie Grand Tour sezóny Vuelta a Espaňa 2018.

Kapitánom jeho tímu BORA-hansgrohe bude v Španielsku Nemec Emanuel Buchmann. Popri Saganovi bude o etapové triumfy na Vuelte za nemecký tím bojovať aj Poliak Rafael Majka.

Podľa piatkovej informácie agentúry DPA bude Vuelta pre trojnásobného majstra sveta vhodnou prípravou na MS v rakúskom Innsbrucku.

„Rozhodol som sa štartovať na Vuelte. Vidím to ako perfektnú prípravu na MS v Innsbrucku. Musíme ešte chvíľu počkať a potom uvidíme, ako som sa dokázal zotaviť z pádu na Tour de France. Ale myslím si, že som na dobrej ceste dostať sa opäť do vrcholovej formy,“ citovala DPA 6-násobného víťaza bodovacej súťaže na Tour. Dvadsaťosemročný Sagan nedávno absolvoval štart aj na ME v Glasgowe, tam však preteky nedokončil.

Vuelta 2018 (25. august - 16. september)

- celkom 21 etáp

- 6 zvlnených

- 6 horských

- 4 rovinaté

- 3 kopcovité

- 2 individuálne časovky

- najkratšia trať (8 km)