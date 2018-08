Všetkých trápi jedna otázka: Prečo bude maskotom MS pupkatý medveď?

Milá plyšová figúrka, ale aj symbol sily hokejistu.

To všetko musel spĺňať maskot MS 2019, ktoré sa v máji uskutočnia na Slovensku. Organizátori šampionátu v stredu prezentovali medveďa, o ktorého mene budú hlasovať fanúšikovia. Kreatívny riaditeľ agentúry Wiktor Leo Burnett Juraj Dvorecký nám v rozhovore prezradil, že na projekte sa podieľalo viac než desať ľudí na rôznych kontinentoch a vyjadril sa aj ku kritike niektorých diskutujúcich, že „macko“ je príliš pri tele!

Kým počas šampionátu 2011 na Slovensku bol maskotom vlk Goooly útlejšej postavy, teraz autori stavili na poriadne statného medveďa. „Mackovia sú prirodzene pri tele a hokejisti tiež nie sú žiadne vychudnuté bábiky. (smiech) Chceli sme zachovať jeho mohutnosť i silu, a nie vytvárať nejaký neprirodzený novotvar,“ vysvetlil Juraj Dvorecký. Od stredajšej prezentácie maskota má vraj zatiaľ veľmi pozitívne reakcie, hoci vyhovieť sa nedá každému.

Maskot pritom musel spĺňať marketingové, produkčné, ale aj bezpečnostné kritériá a jeho výsledná podoba je tým pádom prienikom rôznych požiadaviek. „Musí dokonale fungovať ako milá plyšová figúrka, ktorú s nadšením prinesiete domov deťom, ale aj ako kostým pre človeka, ktorý sa v ňom musí vedieť voľne pohybovať, skákať, čokoľvek preliezť, alebo niečo ľahko uchopiť,“ upozornil Dvorecký.

Konkurentmi medveďa boli baran s vlkom, no v prospech víťaza rozhodla jeho symbolická rovina - sila, bojovnosť, odvaha, majestátnosť. Tieto vlastnosti neboli na úkor miloty a priateľskosti výslednej postavičky. „Samotná práca na projekte sa dá počítať na týždne až mesiace a zahŕňa aj viac ako desať ľudí na rôznych kontinentoch,“ dodal Juraj Dvorecký.

PASTIERSKY KLOBÚK

„Maskot by mal niesť niečo národné, ale zároveň by mal byť atraktívny aj pre cudzincov. Cieľom bolo využiť prvky z našich tradícií, ktoré by našinca potešili a u zahraničných hostí by vzbudili záujem.

BAČOVSKÝ OPASOK

„Nesnažili sme sa vyzdvihnúť žiadny konkrétny región, pretože sme chceli vytvoriť celonárodného maskota. Preto sú použité prvky skôr inšpiráciou ako citáciou a majú navodiť pocit slovenského kroja a nie prezentovať konkrétnu podobu.“

DRES

Národná trikolóra s logom šampionátu zdobí dres, ktorý však má svojím strihom blízko aj ku košeli z kroja.

SILNEJŠIA POSTAVA

„Mackovia sú prirodzene pri tele a hokejisti tiež nie sú žiadne vychudnuté bábiky. Chceli sme zachovať jeho mohutnosť a silu.“

HOKEJKA ČI VALAŠKA

Korčule s hokejkou, ktorá pri tanečnej póze nahrádza valašku, sú u maskota hlavnými symbolmi ľadového hokeja.