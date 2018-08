Dvojnásobná blamáž pre Slovan: Hanba na ihrisku aj v meste!

Prevaha na ihrisku aj v hľadisku! Futbalisti Slovana Bratislava odišli vo štvrtok z Viedne s dlhým nosom.

V odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA dostali od Rapidu Viedeň štvorgólovú facku a na postup do play-off v druhej najprestížnejšej pohárovej súťaži tak mohli zabudnúť.

Belasí po triumfe 2:1 v prvom zápase nezachytili už úvod odvetného stretnutia, keď inkasovali v tretej minúte prvý gól. Nepremenené šance na vyrovnanie sa im stali osudnými, čo v závere zápasu domáci potrestali ešte ďalšími troma gólmi. Slovan jednoducho musí zlepšiť efektivitu a začať využívať šance, ktorých v tomto zápase bolo neúrekom. To si dobre uvedomuje aj tréner Martin Ševela (42). „Pri šanciach, ktoré sme si vypracovali, jednoducho musíme dať góly. Potrebovali sme streliť gól a išli sme do rizika. Tretí a štvrtý gól už bol len následkom toho. Výsledok nezodpovedá hre, ale to je v takýchto zápasoch jedno,“ povedal po zápase Ševela.

Samé problémy s fanúšikmi

Už pred samotným zápasom bol problém s fanúšikmi Slovana. Organizátori mali pre sektor hostí vyhradiť 5 % miest z celkovej kapacity štadióna (1 500 miest). Nakoniec bolo belasým pridelených iba 1 000 lístkov, z toho sa približne 400 - 600 fanúšikov na štadión vôbec nedostalo. Dôvodom mali byť pohraničné kontroly, výtržnosti v metre (jeden z fanúšikov v ňom podľa všetkého zatiahol záchrannú brzdu) či na uliciach. Fanúšikovia mali ukradnúť na jednej z benzínok tovar a spôsobiť tak majiteľovi škodu za niekoľko stoviek eur. Polícia však neskôr páchateľov zadržala a identifi kovala. Výtržnosti sa udiali aj na iných miestach, poškodené boli tri súpravy metra a polícia použila aj slzný plyn. Podľa hovorcu museli dvoch policajtov ošetriť. Počas pohraničných kontrol a prehľadávaní pred štadiónom boli radikálnym priaznivcom zhabané boxery, obušky, bejzbalky či kukly. Mnohí Slováci mali navyše problémy so slušným správaním a rešpektovaním základných organizačných pokynov v priestoroch štadióna Allianz.

„Počul som, že boli až prehnané kontroly na hraniciach a pred štadiónom. My sme s radosťou privítali fanúšikov Rapidu v Bratislave. To isté sme očakávali aj my zo strany Viedne. Dva týždne pred zápasom vedeli, že sa organizuje špeciálny vlak, ktorý dovezie našich fanúšikov prakticky pred štadión. Neviem, či je správne zvoliť taktiku, že si budeme jeden druhému robiť napriek. Futbal sa hrá pre ľudí. Dnes našim fanúšikom nebolo dopriate, touto cestou sa chcem poďakovať tým, ktorí sa na štadión dostali,“ odkázal Ševela.

Odveta 3. predkola EL

Rapid Viedeň - Slovan 4:0

Polčas: 1:0. Góly: 3., 80. a 90.+4. Knasmüllner, 85. Murg, 17 800 divákov.

Prvý zápas 1:2, postúpil Rapid.

Rapid: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barač, Bolingoli - Ljubicic, Schwab (87. Müldür) - Murg (90.+ Kostič), Knasmüllner, Berisha - Alar (Ivan).

Slovan: Greif - Apau (80. Cmiljanič), Saláta, Bajrič, Božikov - Nono - Dražič (80. Hološko), Rabiu (67. Savičevič), Moha – Čavrič, Šporar.