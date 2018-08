Hamšík o cieľoch Neapola: Čo spôsobí príchod Ronalda do Serie A?

Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík stojí na prahu svojej dvanástej sezóny v drese talianskeho klubu SSC Neapol.

Do nového ročníka Serie A vstúpi mužstvo s novým kormidelníkom na lavičke Carlom Ancelottim v sobotu o 20.30 h proti rímskemu Laziu.

"Po minulej sezóne sme mali dostatok priestoru na oddych. Stretli sme sa začiatkom júla a po úvodných testoch sme sa presunuli na naše tradičné miesto, do Dimara. Chalani, ktorí boli na svetovom šampionáte, sa k nám pridali neskôr. V prípravných dueloch sme striedali lepšie výsledky s horšími. Dôležitá bude liga," obhliadol sa za letnou prípravou 31-ročný špílmacher SSC v rozhovore na svojom oficiálnom webe.

Ciele mužstva v novej sezóne sú podobné ako v tej predchádzajúcej, hoci titul napokon získal Juventus Turín. "Radi by sme patrili k špičke talianskej ligy. Seria A bude veľmi kvalitná. Všetky špičkové tímy sa výrazne posilnili. Či AS Rím, AC a Inter Miláno a aj Juventus, do ktorého si to namieril Cristiano Ronaldo. V prvých dvoch kolách nastúpime proti Laziu a AC Miláno. Tieto zápasy nám veľa napovedia. Sme plní očakávania, keďže na jeseň nás čaká aj Liga majstrov," poznamenal Hamšík, ktorý je už teraz v meste pod Vezuvom legenda. Na dosah má prepísanie ďalších štatistík. "Viem, že mám šancu prepísať ďalšie klubové rekordy SSC. Ako napríklad góly v Serii A, alebo počet súťažných duelov. Samozrejme, sú to krásne štatistické ukazovatele. Ale pre mňa je najdôležitejší kolektív, úspech nášho Neapola," dodal Hamšík.

Po úvodných dvoch ligových kolách čaká Seriu A reprezentačná prestávka. Hamšík by nemal chýbať v nominácii Jána Kozáka na prípravný zápas s Dánskom (5. septembra o 20.45 h, Trnava) a premiérový duel Ligy národov proti Ukrajine (9. septembra o 15.00 SELČ, Ľvov). "Aj v drese Slovenska nás čaká náročná jeseň. Začneme prípravným duelom proti Dánsku, no potom už prídu zápasy Ligy národov. Chceme slovenského fanúšika potešiť dobrou hrou a úspešnými výsledkami."