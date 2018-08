Čerstvo vydatá Kristína Tormová otvorene o súkromí: Pravda o boji s depresiami

Kedysi ju každý poznal ako ryšavku Kristínu Farkašovú (36). Herečka si najprv pred dvomi rokmi zmenila farbu vlasov a stala sa z nej brunetka. No a keď sa koncom mája vydala, zmenila si aj meno.

Z mamy päťročných dvojičiek Matildy a Ely sa stala pani Tormová, ktorá Novému Času Nedeľa prezradila, aké je to byť opäť šťastná.

Ako sa cítite ako mladomanželka?

Necítim žiadnu veľkú zmenu, všetko je po starom. Akurát sa s manželom láskyplne podpichujeme osloveniami ahoj, manžel, ahoj, manželka!

Mnohí sa bránia manželstvu, vraj na vzťah netreba mať papier.

Ja si myslím, že je dobré mať ten papier, lebo to nie je o tom papieri.

Keď ste sa vydávali prvý raz za herca Kamila Mikulčíka (40), boli ste o čosi mladšia a bezdetná. Teraz ste zrelá žena s dvomi deťmi, ktoré máte zo vzťahu s moderátorom Jurajom Hajdinom (42). Manželstvo s Petrom Tormom (36) teda už nie je len o vás dvoch, ale aj o vašich deťoch...

Bola som presvedčená, že sa nikdy viac nevydám a vidíte... Nebudem to však porovnávať. Bolo by to neúctivé. Ale poviem len toľko, že prvú svadbu s Kamilom v auguste 2009 sme asi dva dni predtým chceli zrušiť. Sú to neporovnateľné veci - mať svadbu, ktorá prináša veľa problémov ešte pred tým, než sa tí dvaja vezmú, a mať 36 rokov, dve deti a za sebou dospelácke vzťahy. Ja sa ešte len učím existovať vo vzťahoch, lebo nikdy som nemala možnosť to „vyštudovať“.

To predsa nemá nikto.

Isteže! A popravde, je to náročnejšie, ako som si myslela. No čím je človek starší, tým si vzťah viac váži, inak premýšľa. Už nerobí hystériu z toho, že mu niekto nedá ružičku na Valentína. Rieši iné veci, je to akési slobodnejšie. Som rada, že som Peťa spoznala neskôr, lebo keby som bola úplne mladá, tak si to tak neužijeme, nevážime si to tak ako teraz.

Ako správny „macoch“ im dáva otrávené jabĺčka! (smiech) Myslíte si, že by som si brala niekoho, kto nemá rád moje deti?

Pamätáte si ten moment, keď ste si uvedomili, že ste do Petra zaľúbená?

Áno, presne si to pamätám, lebo to bola stotina sekundy. Už sme spolu dlho pracovali a takmer každodenne sme komunikovali kvôli pracovným veciam. V živote by mi však nenapadlo, že by som sa doň­ho zamilovala, alebo že by sa mi páčil ako muž. A stalo sa to, keď som ho stretla nečakane na trhu. Mal na sebe cyklistické oblečenie a helmu.

Spoznali ste ho?

Ledva. Úplne sa mi rozbúchalo srdce, očervenela som a ušla som.

To bol taký sexi v tom cyklistickom oblečení?

Vôbec. Nechápem to. (smiech)

A čo sa dialo potom? Pochopil to?

Nie. Dlho som to ešte tajila.

Čím vás očaril?

Tým, že neexistoval problém, ktorý by sa nedal vyriešiť a že sa s ním komunikovalo asi najľahšie zo všetkých ľudí, ktorých som stretla.

Už ste si zvykli podpisovať sa novým priezviskom?

Už áno. Ale keď som sa mala podpísať na sobáši, zo zvyku som začala písať F, akože Farkašová. Potom som sa rýchlo spamätala, takže som sa podpísala ako Formová.

Striedam to. Niekedy však robím všetko naraz, ako napríklad dnes. Ale viem, že potom budem mať zas voľno. Občas som z toho unavená, ale môžem si za to sama. Keď mám nápad, neviem sa zastaviť. Veľa vecí robím preto, lebo ma bavia, no niečo musím robiť aj preto, aby som zarobila a mala z čoho žiť. Najradšej však píšem a veľmi ma baví moderovanie, v ktorom je aj istá dávka exhibicionizmu, zároveň je to však stále hranie sa s textom. Je to vždy adrenalín, asi vo mne vyvoláva hormóny šťastia.

Hormóny šťastia sa vyplavujú aj pri cvičení. A zdá sa, že pohyb je vám blízky...

Už je to vidieť? (smiech)

No, vyzeráte vyšportovane! Staráte sa o svoju postavu?

Nedávno som dotočila seriál Som mama, ktorý je voľne inšpirovaný mojimi knižkami. Tri a pol mesiaca som iba „knedlila“. Bola som totálne vyčerpaná, od únavy som v pauzách spala. Jedla som poväčšine samé hlúposti, a to všetko mi tak narušilo organizmus, že som musela začať niečo so sebou robiť. Myslím si, že pred štyridsiatkou je najvyšší čas začať sa o seba starať. Aby sa nám potom ľahšie starlo.

Ako vychádzate s otcom svojich dcér Jurajom Hajdinom?

Odkedy spolu nežijeme, výrazne lepšie. (smiech)

Neprekáža mu, že jeho deti vychováva cudzí muž?

Nerozprávame sa o týchto veciach. Ale myslím si, že je rád, že jeho deti majú šťastnú matku. Napokon, aj mi gratuloval k sobášu. Bolo by asi dosť zlé, keby jeho deti mali nešťastnú matku, ktorá si bude frustráciu vybíjať na deťoch, nie? Aj také sme už v okolí videli.

Chceli by ste mať s manželom spoločné dieťatko?

Uvidíme. Podľa mňa sa to vyrieši samo.

Rodičia boli asi spokojní, keď ste sa vydali. Každý rodič chce mať dieťa „na poriadku“.

Myslím, že to nejako veľmi neprežívali, ja si celý život robím, čo chcem. Takže si nemyslím, že ich ešte môžem prekvapiť. (smiech) Žijem si vo svojej bublinke a oni to vedia. Písalo sa, že je šok, že som sa vydala. Niektorí ľudia boli možno prekvapení, ale tí, čo sú v našej bublinke, rozhodne z našej svadby prekvapení neboli.

To preto, lebo všetko sú to veci, ktoré ľudí trápia. Keďže som si tým sama prešla, viem, že sa to dá riešiť a chcem, aby to vedeli aj ostatní. Pred časom mi písala pani, ktorej dcéra spáchala kvôli depresiám samovraždu. Vraj, keby o chorobe mala viac informácií, úplne inak k dcére pristupuje.

Kto pomohol vám, keď ste zápasili s depresiami?

Lekári. Rad radom som prešla vyšetreniami u rôznych odborníkov, skúmala som, čo mi je, až som skončila u psychológa. Chcete ísť večer čo najskôr spať, nech sa deň rýchlo skončí a ráno sa nechcete zobudiť, lebo ne­chcete, aby sa začal deň. Našťastie, statočne som počúvala odborníkov, ale treba povedať, že najviac si človek pomôže sám. Aj keď je to makačka.

Prečo ste zmenili vlasy z ryšavých na vaše prirodzené?

Lebo mi ryšavé vlasy pripomínali to zlé obdobie a už dávno nie som tou ryšavou Farkašovou, ktorou som bola. Nechcelo sa mi pútať pozornosť. Mala som životné obdobie, keď mi bolo ťažko v malom okruhu, nieto ešte pred celou republikou. S prirodzenou farbou vlasov sa cítim slobodnejšia. Som síce vďaka životným skúsenostiam stále trochu „rozbitá“, ale už neprepadám panike. Viem, že vždy sa s tým dá niečo dá robiť. A hlavne, som mama a keď sa pozriem na deti, poviem si - mám dve zdravé deti, musím zamakať, a tiež sa mám rada. To je dôležité.