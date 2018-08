Hrnko žiada pre vybraných poslancov bezpečnostnú previerku, Galko ho zvozil: Je hanbou celej koalície!

Poslanci v parlamentných výboroch, ktoré rokujú aj o utajovaných skutočnostiach, by mali mať povinne previerku Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) aspoň na stupeň tajné.

Uviedol to predseda brannobezpečnostného výboru a podpredseda SNS Anton Hrnko na tlačovej konferencii v centrále SNS v Bratislave. "Poslanci v týchto výboroch by mali mať previerku NBÚ. A ak nebudú postupovať podľa zákona, mali by prísť o previerky aj o členstvo v danom výbore. Nie je možné, aby sa utajované skutočnosti ich ústami dostávali na verejnosť," vyhlásil Hrnko. Podotkol, že v súčasnosti má aktívnu previerku v rámci brannobezpečnostného výboru iba on.

Je presvedčený, že ak chce Slovensko posilniť svoj právny charakter, treba urobiť niečo pre to, aby sa s utajovanými skutočnosťami mohli oboznamovať len osoby, ktoré spĺňajú kritériá. Zmeny chce Hrnko presadiť aj na základe udalostí z posledných týždňov. Podľa jeho slov opozícia neraz informovala verejnosť o utajovaných skutočnostiach.

Zmeny by sa mali podľa Hrnka týkať členov vo výboroch pre obranu a bezpečnosť a tiež v kontrolných výboroch na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva. Mohli by prísť v priebehu niekoľkých týždňov, Hrnko spomína jeseň.

"Ak niekto ohrozuje utajované skutočnosti v tejto krajine, tak sú to politici vládnej koalície a ich nominanti v polícii, na súdoch, prokuratúre či na daňových úradoch," reagoval poslanec OĽaNO a šéf výboru na kontrolu činnosti SIS Grendel. Poukázal na únik daňového tajomstva prezidenta Andreja Kisku či predsedu OĽaNO Igora Matoviča aj na únik videa z vyšetrovacieho spisu dopravnej nehody Daniela Lipšica.

"Na základe týchto, ale aj ďalších príkladov nemám absolútne žiadnu dôveru, že tento štát dokáže uchrániť utajované skutočnosti, akými sú napríklad aj informácie v bezpečnostných previerkach. Preto piatkové vyjadrenia pána Hrnka beriem len ako zrnká múdrostí, ktoré moju podporu za tejto vlády určite nezískajú," doplnil Grendel.

Podpredseda SaS Galko považuje Hrnka za nekompetentného. "A obávam sa, že nemá kapacitu sám na to prísť. Žiaľ, nevie rozlíšiť, čo je a čo nie je utajovaná skutočnosť," uviedol Galko. Dodal, že ak k tomu priráta Hrnkove ďalšie prešľapy, ako napríklad kádrovanie redaktorov RTVS, "Hrnko je obrovskou hanbou SNS a celej koalície".