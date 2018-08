TOTO tu už dávno nebolo: Najväčší obrat v európskom futbale aj vďaka Slovákovi!

Ruský futbalový klub Zenit Petrohrad sa postaral o najväčší obrat v európskej pohárovej súťaži číslo dva za uplynulých 33 rokov.

Po prehre 0:4 na pôde Dinama Minsk zdolal bieloruského súpera v odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 vysoko 8:1 po predĺžení aj vďaka dvom presným zásahom slovenského reprezentačného krídelníka Róberta Maka. V play off (23. a 30. augusta) narazia zverenci trénera Sergeja Semaka na nórske Molde.

Naposledy sa podarilo zmazať štvorgólový deficit z prvého zápasu futbalistom Realu Madrid, ktorí v sezóne 1985/1986 po prehre 1:5 s Borussiou Mönchengladbach zvládli domácu osemfinálovú odvetu Pohára UEFA (predchodca Európskej ligy, pozn.) a po triumfe 4:0 postúpili ďalej.

Zenit pred domácou odvetou nemal veľké nádeje. Tie stúpli, keď vyhrával od 66. minúty 2:0, no o šesť minút neskôr prišla ďalšia rana. Stredopoliar Leandro Paredes dostal druhú žltú kartu a domáci dohrávali v desiatich. Napriek tomu dokázali streliť potrebné dva góly, keď sa dvakrát v rozmedzí štyroch minút presadil Arťom Dziuba a poslal duel do predĺženia. V ňom Zenit inkasoval v 99. minúte a v tom momente potreboval na postup opäť dva góly. Petrohradčania však strelili ešte štyri. V druhej a tretej minúte nadstaveného času skóroval aj Mak, pričom prvý dal z jedenástky. Na ihrisko vybehol v 102. minúte. Pred jeho zásahmi dostal červenú kartu hosťujúci Maxim Švecov.

"Stále nemôžem uveriť tomu, čo sme dokázali. Najdôležitejšie je, že sme vyhrali a postúpili do play off. Naštartovali nás prvé dva góly z priamych kopov. Po druhom zásahu sme si uvedomili, že sa nám môže podariť zmazať manko z prvého zápasu. Po vylúčení Paredesa sme sa dostali do situácie, že musíme hrať vabank, nič iné nám nezostávalo. Opadol z nás tlak a užívali sme si zápas, darili sa nám veci na ihrisku a výsledkom je vysoké víťazstvo 8:1," uviedol pre klubový web Zenitu stredopoliar Christian Noboa.

Po prvom polčase viedol ruský tím nad premožiteľom DAC Dunajská Streda z predošlej fázy len 1:0 a potreboval ešte minimálne trikrát rozvlniť sieť. "Tréner nám hovoril, aby sme pokračovali v našej hre. Nech ideme do toho aj cez bolesť a vydáme na ihrisku všetky sily. Že môžeme vyhrať, ale musíme tomu veriť. A my sme tomu skutočne uverili...," dodal Noboa.

O podobnú senzáciu sa pokúšali aj hráči holandského Feyenoordu Rotterdam, po prehre 0:4 s AS Trenčín však doma iba remizovali 1:1 a do play off postúpil slovenský tím.