Prekonala tri potraty za 18 mesiacov, kým konečne otehotnela: Najväčší sen sa jej splnil vďaka náramku

Nešťastná žena sa snažil otehotnieť, no v priebehu 18 mesiacov prekonala tri potraty. Vďaka špeciálnemu náramku sa jej najväčší sen splnil.

Angličanka Claire Lycett z Abingdonu sa po mesiacoch utrpenia stala matkou krásnej dcérky. Začala používať nový náramok Ava, ktorý sleduje kedy je najlepší čas pokúsiť sa o splodenie dieťaťa, píše Daily Mail. Do náramku investovala 249 libier (278 eur).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tridsaťpäťročná Claire trpí syndrómom polycystických vaječníkov, no napriek diagnóze sa jej podarilo otehotnieť do dvoch mesiacov. Mamička sa teraz nevie nabažiť svojej prvorodenej dcérky Artemis, ktorá sa narodila v apríly. Predtým sa pokúšala o bábätko, no osud jej neprial. "Moje šance sa odvíjali od veku. Všetky testy vyzerali dobre a aj napriek tomu som trikrát potratila," prezradila Claire.

Malá Artemis je jedno z prvých detí, ktoré sa narodili vďaka špeciálnemu náramku. Ava funguje na podobnom princípe ako náramky na šport. Sleduje rôzne funkcie tela, spánok a synchronizuje ich s aplikáciou v telefóne. "Bolo to omnoho jednoduchšie, ako iné veci, ktoré som robila, aby som sledovala ovuláciu," dodala mamička. Claire si náramok nevie vynachváliť a vďačí mu za splnenie najväčšieho sna.