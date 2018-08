Peter si odsedí 12 rokov za pokus o terorizmus: Porote tvrdil, že chcel do vzduchu vyhodiť len mrazeného moriaka

Škótsky súd odsúdil vo štvrtok muža s krajne pravicovými postojmi na 12 rokov väzenia za pokus o výrobu bomby, ktorá mohla podľa prokuratúry spôsobiť masaker. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Pri prehliadke domu Škóta Petra Morgana sa našli výbušné látky, pohonné hmoty, pyrotechnika a fľaša s guľôčkovými ložiskami a klincami do nastreľovacej pištole, ako aj neonacistické predmety. V júli ho usvedčili z terorizmu. Sudca Colin Boyd uviedol, že členovia poroty odmietli Morganovo tvrdenie, že chcel iba vyhodiť do vzduchu mrazeného moriaka a zverejniť to na YouTube.