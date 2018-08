Feyenoordu nepomohol ani hviezdny Van Persie: AS Trenčín suverénne postupuje

Futbalisti fortunaligového AS Trenčín sa dostali do play off o skupinovú fázu Európskej ligy.

Vo štvrtkovej odvete 3. predkola remizovali na štadióne holandského Feyenoordu Rotterdam 1:1, čo im po víťazstve 4:0 v domácom úvodnom stretnutí stačilo na postup.

Eric Botteghin v drese Feyenoordu otvoril skóre v 8. minúte, už o minútu vyrovnal trenčiansky Antonio Mance, ktorý si v dvojzápase pripísal štyri góly.

Zverenci Ricarda Moniza sa v play off stretnú s AEK Larnaka, cyperské mužstvo vyradilo Sturm Graz po triumfoch 2:0 v Rakúsku a 5:0 doma. Prvý zápas sa odohrá vo štvrtok 23. augusta na Slovensku, odveta je na programe o týždeň neskôr na Cypre.



odveta 3. predkola EL 2018/2019:

Feyenoord Rotterdam - AS Trenčín 1:1 (1:1)

Góly: 8. Botteghin - 9. Mance. ŽK: Berghuis, Botteghin - Škovajsa. Rozhodovali: Kehlet - Larsen, Sörensen (všetci Dán.)

Feyenoord: Vermeer - Nieuwkoop (67. Geertruida), Botteghin, Van der Heijden, Malacia (82. Burger) - Clasie, Toornstra, Vilhena - Berghuis, Van Persie (71. Vente), Larsson

Trenčín: Šemrinec - Yem, Šulek, Lawrence, Skovajsa - Zubairu (90.+2 Ubbink), El Mahdioui, Čatakovič - Sleegers, Mance (86. Umeh), Azango

/prvý zápas 0:4, Trenčín postúpil do play off EL/

Feyenoord nechcel zopakovať chyby z úvodného stretnutia a začal riadne zostra. V prvej šanci Van Persieho strela tesne minula bránku, vzápätí po priamom kope zakončil tesne vedľa Botteghin. V 8. minúte už domáci zmenili stav, Berghuis našiel z rohu práve Botteghina, ktorý hlavičkou otvoril skóre. Trenčín však okamžite vyrovnal, rotterdamská obrana si nedala pozor na autora hetriku z prvého zápasu Manceho, ten jej unikol a prekonal aj brankára Vermeera - 1:1. Po búrlivom začiatku inkasovaný gól nakrátko otupil vervu Feyenoordu a Trenčín bol v tejto fáze dokonca nebezpečnejší, no El Mahdioui ani Zubairu nedotiahli svoje akcie. Van Persie si potom pripísal ďalšie dva pokusy mimo, príležitosť mal aj Vilhena po centri Larssona. Po priamom kope Toornstru mal opäť hlavičkovú možnosť Botteghin, Šemrinec bol namieste. Skovajsa zblokoval strelu Berghuisa. V 35. minúte Malacia našiel z ľavého krídla Van Persieho, ktorý prestrelil aj v ďalšej šanci, onedlho Šemrinec vytiahol zákrok po zakončení Berghuisa. Toornstra preloboval Šemrinca, ale Lawrence zabojoval a loptu vykopol spred bránkovej čiary. Larsson dal spätnú prihrávku Vilhenovi a po jeho pokuse opäť zachránil Lawrence na čiare. Botteghin sa dostal pred prestávkou ešte k jednej hlavičke, tesne minul.

Domáci potrebovali na postup víťazstvo 6:1 a po festivale nevyužitých možností na nich čakala v druhom polčase takmer nadľudská úloha. Navyše, hrozili aj hostia, Azango poslal center do šestnástky, kam si nabehol Sleegers a jeho volej musel zneškodniť Vermeer. Na opačnej strane si Šemrinec poradil so šancou Nieuwkoopa. Neskôr akciu potiahol Toornstra, tiesnený Van Persie ani tentoraz neusmernil loptu do priestoru troch žrdí. Trenčianska defenzíva na čele so Šemrincom odolala aj ďalším strelám Van Persieho, Botteghina či Larssona. Ten mohol dostať Rotterdam do vedenia aj onedlho, ale loptu, ktorá k nemu doputovala po rohovom kope, strelil vysoko nad. Botteghin víťazil vo vzdušných súbojoch v šestnástke AS, v závere mal "na hlave" svoj druhý zásah v zápase, ale Šemrinec vyrazil a obrancovia zabránili dorážke. Malacia si zbehol po ľavom kraji a trafil žrď. Spečatilo to, že Feyenoord mal počas celého duelu mnoho šancí, no premenil jedinú a na vlastnom štadióne nezvrátil vysoké manko.