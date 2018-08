Hlavnému mestu hrozí najväčší dopravný kolaps: Tu vodičov čaká peklo!

Pripravte si pevné nervy! Kolabujúca doprava v hlavnom meste sa od septembra ešte zhorší. K súčasným obmedzeniam súvisiacim s výstavbou D4 a R7 pribudne už v auguste niekoľko ďalších.

Situáciu ešte zhorší blížiaci sa začiatok školského roka. Nový Čas zmapoval hlavné uzávierky, ktoré čakajú vodičov už v najbližších dňoch.

august – november 2018

V priebehu augusta sa začne s presmerovaním dopravy do režimu 3 zúžených pruhov v každom smere jazdy. Rýchlosť bude znížená na 80 km/h.

Od augusta do novembra 2018 budú prebiehať stavebné práce na rozšírení južnej strany diaľnice v celej dĺžke a dočasný násyp v mieste budúceho diaľničného mosta.

Mlynské Nivy:

(do 30. septembra 2018)

Zúženie pruhov na Karadžičovej ulici od Dostojevského radu po odbočenie na Páričkovu ulicu (smer Trnavské mýto).

Zrušenie odbočovacieho pruhu z Karadžičovej na Mlynské Nivy (smer Dostojevského rad).

D1 - Prístavný most - Most Lafranconi:

(17. augusta - 30. augusta)

Pre opravu povrchu vozovky má byť od dnešného dňa uzatvorený ľavý jazdný pás diaľnice D1, v Bratislave v úseku Prístavný most – Most Lafranconi, medzi 3,300 a 0,800 km, v smere na Most Lafranconi. Doprava v smere opravy vozovky bude presmerovaná na Einsteinovu ulicu.

D2 - Križovatka Jarovce:

(do 23. septembra)

Uzávera ľavých pruhov v oboch smeroch v mieste križovatky Jarovce už prebieha. Výstavba prejazdov stredným deliacim pásom súvisí s výstavbou D4 R7. Doprava bude vedená vo dvoch zúžených jazdných pruhoch.

Prístavný most (D4 R7):

september – december 2018

Zhotoviteľ obchvatu sa chystá zavrieť dva kľúčové nájazdy na Prístavný most – zjazd smerom z Petržalky na Bajkalskú a zjazd na Prístavnú ulicu.

Bajkalská:

(do 1. septembra)

Uzávierka je v smere od centra mesta z dôvodu výstavby mostného piliera a prejazdu stredného pásu. Obchádzková trasa bude z centra smerom na kruhový objazd a späť na Bajkalskú.

Úplná uzávierka Bajkalskej (medzi nadjazdom a zjazdom na rondel), smer Podunajské Biskupice z dôvodu preložky kanalizácie a výstavby spodnej stavby mosta. Zároveň bude prebiehať uzávierka (ľavý jazdný pruh) na Bajkalskej ulici (medzi nadjazdom a zjazdom na rondel) v smere na centrum. (do 3. septembra).

D2 - Okolie mosta nad komunikáciou Janka Alexyho:

(do 22. septembra)