250-tisíc zamestnancom vo verejnej a štátnej správe stúpnu mzdy: Kto si prilepší najviac?!

Dobrá správa! Zamestnanci verejnej a štátnej správy dostanú na výplatných páskach od budúceho roka v priemere o 10 % viac.

Návrh, ktorý má na stole tripartita, musí však ešte schváliť vláda a parlament. Hoci odborníci upozorňujú, že náš štátny aparát je poriadne prebujnený, platy niektorých úradníkov sú naozaj žalostné a dosahujú v súčasnosti ledva výšku minimálnej mzdy. Ktoré profesie si prilepšia najviac a má štát a samosprávy na takéto zvyšovanie vôbec financie?!

Zlučovanie tabuľkových tried a zvyšovanie platov. To čaká na takmer štvrť milióna pracovníkov, ktorí sú na výplatnej listine štátu alebo samosprávy. Navýšenie mzdy, vyplácanej obcami a mestami, zasiahne poriadne do ich rozpočtov. V priemere si každý zamestnanec prilepší o 10 %, niektorí aj viac. „Práve v profesiách ako napr. kuchárka, skladníčka, upratovačka, kde sú tieto príjmy dnes najnižšie, by toto priemerné číslo malo byť o niečo vyššie,“ potvrdil podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány.

Niektorí primátori však hovoria o nesystémovom kroku. Štát totiž dlhodobo podľa nich kašle na týchto ľudí. „Štát sa spolieha, ze sa ekonomike darí, rastú mzdy, a teda aj podielové dane, ktoré dostávajú mestá a obce. To však nemusí trvať večne. A čo bude potom?“ pýta sa prvý muž Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty.

Verejní vs. štátni zamestnanci

Platy podľa súčasného zaradenia, ale aj podľa toho, ktoré by malo platiť od budúceho roka, hovoria jasnou rečou pre verejnú správu. Najnižší plat v štátnej správe je 480 eur, samosprávy budú musieť siahnuť do vrecka oveľa hlbšie. „Prvá by mala začínať na úrovni 520 €,“ povedal Turčány zo ZMOS-u. Aj finančný strop je vo verejnej správe vyšší ako v tej štátnej. Úradníci na samosprávnych úradoch môžu zarobiť až 1 248 eur, kým tí, ktorí pracujú napríklad na ministerstve, len niečo vyše 1 100 eur. Mnohé mestá sa tabuliek už dávno nedržia, na trhu práce chýbajú ľudia a odborníkov treba jednoducho zaplatiť. „My máme vlastný odmeňovací systém, ktorý zákon umožňuje,“ vysvetlil primátor Trenčianskych Teplíc Škultéty.

Koľko to bude stáť?

Tento ústretový krok nebude finančná rana len pre obce a mestá, ale aj štátny rozpočet. Odmeňovanie sa dotkne asi 130- tisíc štátnych zamestnancov. „Zo štátneho rozpočtu pôjde suma cca 125 mil. eur,“ potvrdil pre Nový Čas tlačový odbor ministerstva financií. To, čo z podaného návrhu bije do očí najviac, je odmena pre dlhoročných pracovníkov, ktorí zasvätili práci v samospráve 32 rokov a ďalej sa nevedeli platovo posunúť. „Pristúpilo sa k pridaniu nových platových stupňov, čím sa 32-ročné obmedzenie zvyšuje na 40 rokov, respektíve posledný platový stupeň je vyhradený pre zamestnancov, ktorí presiahli 40 rokov započítanej praxe,“ píše sa v návrhu, ktorý v pondelok prerokuje tripartita.

Verejní zamestnanci

Otvoriť galériu Katarína Gondášová (41), mestská policajtka, Zvolen. Zdroj: fab Určite sa poteším. Mám totiž malé dieťa, ktoré pôjde od septembra do škôlky a to znamená aj viac výdavkov. Navyše, mestskí policajti nedostávajú výsluhový dôchodok ako ostatné bezpečnostné zložky, , a tak si z výplaty musíme šetriť aj do dôchodku.





Dnes

základnú stupnicu odmeňovania tvorí 12 platových stupňov, podľa počtu rokov praxe

každý stupeň sa delí na 14 platových tried, najmä v závislosti od vzdelania a pracovnej náplne

najnižší základný plat (stupeň 1, trieda 1) je 280,50 € mesačne

Po novom

základnú stupnicu bude tvoriť 14 platových stupňov

doterajší 12. stupeň (nad 32 rokov praxe) bude zodpovedať praxi do 36 rokov a pribudnú stupne do 40 a nad 40 rokov

počet platových tried sa zníži na 11, z prvých šiestich sa vytvoria tri nové triedy

najnižší plat bude 520 € mesačne, t. j. v navrhovanej výške minimálnej mzdy v roku 2019

Nachádzam sa v 12. platovej triede, určite to poteší, ale mohlo by to byť aj viac.

Dnes

rozlišuje sa 9 platových tried, podľa kvalifi kačných požiadaviek a pracovnej náplne

najnižší základný plat (1. trieda) je vo výške 419,50 € mesačne

Po novom

počet platových tried sa nezmení

tarifa v 1. triede sa zvýši o 14 %, mala by dosiahnuť 480 €

Štát nepotrebuje toľko úradníkov

Otvoriť galériu Martin Reguli, ekonóm. Zdroj: pb

Martin Reguli, ekonóm

Zamestnanci v štátnej a verejnej správe sú horšie ohodnotení ako v súkromnom sektore a ich platy úplne nezodpovedajú súčasnej situácii na trhu práce. Štát by mal zvážiť, či potrebuje taký počet pracovníkov, respektíve vyargumentovať, aká bude pridaná hodnota tohto zvyšovania. Určite by bolo lepšie zamestnať menej úradníkov a zaplatiť kvalitných odborníkov. Otázka zostáva, kde chcú na to zobrať, budú musieť niekde škrtať, pretože príjmy sú už obmedzené.