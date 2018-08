USA sa poistili pred prípadnými hackermi počas tohtoročných volieb: 14 štátov však opatrenia odmetli

Väčšina amerických štátov si zaobstarala technické zariadenia na kontrolu počítačových systémov počas volieb, ktoré dokážu preverovať správnosť voličských dát a zistiť prípadné narušenie hackermi.

Inštalácia kontrolných prístrojov je podľa agentúry Reuters reakciou na tvrdenia amerických spravodajských služieb, že prezidentské voľby v roku 2016 sa pokúšalo ovplyvniť Rusko. Podľa tajných služieb USA sa ruskí hackeri pred dvoma rokmi dostali do voličských zoznamov v štátoch Illinois a Arizona.

Databázy sú využívané pre overovanie identity voličov, ktorí sa dostavia k urnám. Kontrolné senzory už podľa ministerstva vnútornej bezpečnosti inštalovalo 36 z 50 amerických štátov. Cieľom je zabezpečiť hladký priebeh novembrových kongresových a guvernérskych volieb.

Štáty, ktoré si bezpečnostné zariadenie neopatrily, zvolili buď inú metódu ochrany,uvádza Reuters. O ktorých štrnásť štátov USA ide, úrady neoznámili.Prípadné poznatky o nežiaducom prístupe do systému majú byť ukladané do databázy a zdieľané so všetkými štátmi USA. Vedúci predstavitelia amerických spravodajských služieb sú presvedčení, že