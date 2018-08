Šokujúce vyhlásenia poľského poslanca: Mužská brada ohrozuje európske hodnoty

Muži, pozor! Zarastená brada je dôsledkom islamizácie. Myslí si to poľský poslanec Marek Jakubiak, ktorý v módnom trende vidí ohrozovanie európskych hodnôt.

„Vidím tu veľký vplyv islamizmu. Tamojšia propaganda poníma nosenie brady ako známku mužnosti. To sa, zdá sa, prenáša aj do Európy. Nekládol by som tam znamienko rovnosti, ale súvislosť tú vidím,“ vyhlásil Marek Jakubiak, ktorého slová vzápätí obleteli poľské médiá. Nešlo pritom o žiadne prerieknutie. Zákonodarca našich severných susedov myšlienku rozviedol ešte ďalej: „Moslimovia vytvárajú mužnosť umelo. V Koráne opisujú úplne iný svet ako my v Biblii. Odtiaľ majú brady. U nás tiež boli brady, ale neboli charakteristickou črtou, pretože tou boli fúzy. Bradu mali kozáci.“

Poliaci sa v minulosti podľa Jakubiaka dali ihneď rozpoznať podľa fúzov. „Po páde komunizmu sa všetci nadchli Západom, Poliaci zatúžili stať sa Európanmi a nevyčnievať z davu, preto si fúzy oholili,“ dodal politik, ktorý sa čírou náhodou vystatuje najvýraznejšími fúzmi v poľskom parlamente.