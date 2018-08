Kontroverzný podnikateľ Kočner v ďalšom biznise: Za prevody apartmánov chcel 45 miliónov

V súčasnosti je okolo Mariána Kočnera (55) najviac rozruchu v súvislosti s jeho miliónovou zmenkovou kauzou.

V pozadí sa však rieši aj iná vec, v ktorej sa podnikateľ snažil získať 45 miliónov eur od lekárnikov vlastniacich distribučnú firmu Unipharma. Peniaze podľa denníka SME žiadala Kočnerovi blízka spoločnosť za údajne zmarený nájom apartmánov v budove na Donovaloch.

Na prípade pracoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Celá kauza sa týka 80 apartmánov v komplexe, ktorý staval kontroverzný podnikateľ na Donovaloch v roku 2006. Na jednej strane stála Unipharma ako vlastník malých lekárnikov, ktorá chce získať rekreačné zariadenie pre svojich akcionárov. Spočiatku to mal byť obyčajný obchod developera s kupujúcim.

V roku 2009 stavbu dokončili a spoločnosť získané apartmány rozpredala, no časť previedla na dcérsku firmu Pharmaeduca. Ostatok ostal Kočnerovi blízkej firme International Investment Hotels Holding, ktorá tam spravila štvorhviezdičkový hotel. Podnikateľ neskôr chcel dostať apartmány späť od lekárnikov a získať mali hotel Šport na Donovaloch.

V roku 2014 tak Pharmaeduca podpísala dohodu o budúcom majetkovom vyrovnaní, ku ktorému nedošlo, lebo Kočner vraj druhý hotel nezrekonštruoval. V roku 2016 tak firma International Investment Development Holding, ktorá je blízka Kočnerovi, podala žalobu na Unipharmu aj Pharmaeducu za ušlý zisk - 45 miliónov eur. Peniaze sa mu napokon vysúdiť nepodarilo, keďže okresný súd v Košiciach žalobu minulý týždeň zamietol.

Riaditeľ Unipharmy Tomislav Jurik hovorí, že išlo o snahu oligarchov. „Takáto sofistikovaná kauza sa pripravuje na objednávku, tu totiž nejde len o peniaze, ale o vplyv a moc v zdravotníctve. Ak by totiž súd rozhodol opačne, v konkurze by Unipharmu mohol kúpiť za zlomok jej hodnoty niekto, komu krásne zapasuje do podnikateľského portfólia,“ povedal Jurik denníku SME. Strany sa ešte môžu odvolať. Kočner pri žalobe použil firmu, z ktorej v minulosti odišla skupina Penta, no dnes s ňou nemá nič spoločné. Penta tvrdí, že o Unipharmu nemá záujem a odmieta spájanie s Kočnerom a žalobami.