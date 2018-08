Súkromná firma, ktorá spravuje diaľnice, patrí Benettonu: Sú zodpovední za pád mosta v Janove?

Príčina pádu diaľničného mosta v Janove, ktorý si vyžiadal 42 obetí, nie je ešte zďaleka známa a v taliansku sa rozbehlo vzájomné obviňovanie, ktoré zasahuje najvyššie politické a podnikateľské kruhy.

Časť talianskej vlády dokonca zo zodpovednosti obviňuje Európsku úniu. Prvým terčom kritiky sa stali šéfovia spoločnosti, ktorá za správu mosta zodpovedala. Na začiatku je súkromná firma Autostrade Per Italia, ktorú vlastní akciová spoločnosť Atlantia. Jej najväčším akcionárom je Sintonia, čo je investičná spoločnosť rodiny Benettonovcov. Riaditeľom Atlantie je miliardár Gilberto Benetton (77), jeden zo zakladateľov známej odevnej firmy United Colors of Benetton.

Priamo v Atlantii však pôsobilo viacero ľudí, ktorí sa teraz v očiach verejnosti viac venovali luxusným autám a exotickým dovolenkám, ako práci vo verejnom záujme. Ide o Paola Bertiho (47) z Milána, ktorý bol v Atlantii manažérom operácií a údržby, a teda priamo zodpovedal za údržbu Morandiho mosta v Janove. Ďalším je Stefano Marigliani, ktorý šéfoval janovskému úseku diaľnice, a finančný riaditeľ Atlantie Giancarlo Guenzi, ktorý schvaľoval alebo zamietal rozpočty na údržbu. Všetci traja zarábali viac ako 120 000 eur ročne.

Taliansky vicepremiér Luigi Di Maio už obvinil skupinu Benetton, že si len plnila vrecká ziskami a neinvestovala do údržby. Spoločnosti Autostrade Per Italia pohrozil obrovskou pokutou a znárodnením. Atlantia tvrdí, že do zlepšenia 923 km diaľnic, ktoré spravuje, investovala 11,4 miliardy eur. Navyše, samotný Di ­Maio má maslo na hlave. Jeho populistické Hnutie 5 hviezd sa v roku 2013 postavilo proti oprave Morandiho mosta ako zbytočnému míňaniu peňazí a správy o jeho hroziacom zrútení označilo za rozprávky. Toto vyhlásenie teraz zo svojej internetovej stránky vymazali.

Di Maiov koaličný partner zašiel ešte ďalej. Minister vnútra Matteo Salvini z Ligy severu teraz tvrdí, že Európska únia brzdí talianske investície do cestnej infraštruktúry. Tie od roku 2007 poklesli zo 14 miliárd na 5 miliárd eur ročne.

V pozadí týchto sporov a obviňovaní si podľa mnohých bežných Talianov mädlí ruky mafia, ktorá ovláda mnohé stavebné spoločnosti a v minulosti bola známa šetrením a používaním nekvalitných materiálov na veľkých štátnych zákazkách. Možno sa už teší na stavbu nového mosta...