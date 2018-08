Spevák Kuly bude sedieť na 2 stoličkách: Okrem porotcovania v markizáckej šou ho zlákala aj konkurencia

Zlákali ho peniaze?! Spevák Mário Kuly Kollár (47) je frontmanom skupiny Desmod. Markíza ho však zlanárila na porotcovanie v zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome.

A inak to nebude ani v ďalšom pokračovaní. Najnovšie však Kulymu pristála ďalšia lukratívna ponuka, no tentoraz od konkurencie. Spevák sa objaví v úlohe moderátora súťažnej šou na Jojke.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kuly hviezdi v šou Tvoja tvár znie povedome a patrí u divákov medzi tých lepších porotcov. Už vo štvrtej sérii si sadne za porotcovský pultík opäť so Zuzanou Fialovou či Danom Danglom. Švoricu doplní prostoreký Andrej Bičan. Pre Kulyho to však nebude jediné televízne nakrúcanie. Konkurenčná Jojka totiž pripravuje dobre známu súťaž, ktorá sa objavila v minulosti na obrazovkách RTVS. „Kuly bude tvárou súťažnej relácie Taxík. Kompetentní v televízii si myslia, že sa na takúto úlohu hodí a on chce skúsiť moderátorský chlebíček,“ prezradil zdroj z televízie na Kolibe. Vyzerá to tak, že spevákovi zachutili nové televízne výzvy, a popri vystúpeniach s kapelou si veľmi rád odbehne aj pred kamery, a to hneď do dvoch televízií.

Je isté, že v hre sú aj peniaze. Už v Tvojej tvári si mohol prísť na veľmi pekný zárobok. Za jednu časť totiž porotcovia môžu zhrabnúť podľa informácií Nového Času až 2 500 eur. V prípade 10 častí za jednu sériu by to bolo 25 000 eur. Kuly bol pritom hneď v troch sériách, čiže suma sumárum sa stav jeho účtu mohol zvýšiť za tri série až o 75 000 eur. Nezabúdajme na ďalších 25 000 eur za novú sériu, ktorú Markíza už v týchto dňoch nakrúca. A rozhodne ani moderovanie Taxíka nebude za malú sumu. Kulymu jednoducho ide karta. Nový Čas kontaktoval televíziu, no tá o novinke mlčí a rovnako aj samotný spevák.

Moderátor kuly

Spevák sa predstaví v celkom novej úlohe. V šou Taxík bude nielen taxikárom, ale aj moderátorom, ktorý bude rozdávať peňažné výhry na základe správne uhádnutých otázok cestujúcich.