Herečka Eva Rysová oslavovala na Hrade: Ako narodeninový dar si najviac želá jediné

Žúr na najznámejšom mieste Bratislavy! Herečka Eva Rysová (86) včera oslavovala narodeniny v kruhu svojich najbližších.

Uznávaná umelkyňa si štrngla na zdravie a ďalšie roky so sestrou, svojou opatrovateľkou i najlepšími priateľkami na Hrade. Legendárna seriálová babička Novému Času prezradila, aký dar by ju najviac potešil a vďaka čomu sa môže tešiť z každého dňa aj v tomto úctyhodnom veku. Zároveň však priznala, prečo ju niekedy od smútku stisne pri srdci.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Rysová strávila narodeninový deň v areáli Bratislavského hradu. Do strmého kopca sa pešo vybrala spolu so sestrou, opatrovateľkou a priateľkami. Dámy sa usadili na terase s výhľadom na hlavné mesto. „Obed zorganizovala moja sestra, dostala som to ako darček,“ prezradila Novému Času oslávenkyňa, ktorá si najviac želá len jedno: „Čo najviac zdravia a pohody, aby som bola aj ja, aj moji blízki zdraví a veselí,“ zverila sa vrtká umelkyňa, pričom dodala, že práve optimizmus je receptom na dlhovekosť. Ani uznávanú herečku, ktorá v posledných rokoch hviezdila ako babička Anna Roznerová v Búrlivom víne, však zdravotné peripetie neobišli.

Bohatú kariéru ukončila krátko po tom, čo pred dvoma rokmi po páde zo schodov prekonala krvácanie do mozgu. Ako Novému Času pred pár dňami vysvetlila, na pohode jej nepridávajú ani horúčavy. Lekárov navštívila aj začiatkom augusta, keď podstúpila laserový zákrok na očnej klinike.

Naporúdzi však má opatrovateľku Katku, ktorá tiež včera sedela za slávnostným stolom. „Chodí so mnou na prechádzky, stará sa o mňa a na pár hodín denne mi robí spoločnosť,“ povedala pani Eva, ktorej veľmi chýba práca a kolegovia. „Niekedy je mi smutno. Moje dni boli predtým plné,“ povzdychla si herečka, ktorá by však prípadnú pracovnú ponuku už asi nevzala. „Muselo by to byť niečo veľmi lákavé. Ja som sa už vzdala práce, teraz sú ,in‘ úplne iní ľudia,“ uzavrela s úsmevom Rysová, ktorú však vždy poteší, keď ju ľudia na ulici vyobjímajú.