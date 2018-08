Markizáčka Puškárová sa mení divákom pred očami: Tají ďalšie tehotenstvo?!

Moderátori Zlatica Puškárová (41) a Patrik Švajda (46) majú spolu dvoch synov, pričom mladší Adamko (15 mes.) sa dvojici narodil len nedávno.

Blondínka sa potom bleskovo vrátila pred kamery a bolo vidno, že je opäť vo forme. V poslednom čase si však nemožno nevšimnúť, že okrem kratšieho zostrihu sa na Zlatici zmenilo aj niečo iné. Výrazné bruško, plná tvár a zväčšené poprsie by totiž mohli naznačovať, že manželia Švajdovci sa snažia utajiť skutočnosť, že na ceste je ich tretie spoločné dieťa.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Zlatica a Patrik sa už vyše roka tešia zo syna Adamka, ktorý pribudol k staršiemu Leovi (8) začiatkom mája minulého roka. Podľa fotografií, ktoré dvojica zverejňuje na svojich internetových profiloch, si rodinný život pochvaľujú a ich dva poklady sú pre nich všetkým. Blondínka si materstvo a povinnosti s ním spojené užíva natoľko, že sa so svojimi pocitmi zverila aj fanúšikom na sociálnej sieti.

Verejne pritom priznala, že myšlienka ďalšieho dieťaťa jej nie je cudzia. „Keby som bola mladšia, určite by som chcela viac detí. Áno, je to náročné a bez pomoci mojich rodičov by to bolo ťažké, ale rozdávajú toľko lásky, že uberú aj všetky vrásky. Veľká poézia, ale je pravda, že deti vám nedovolia rýchlo zostarnúť,“ napísala Zlatica. Jej slová tak dávajú cítiť, že manželia sa s myšlienkou na ďalšieho potomka zaoberajú a nie je preto vylúčené, že sa ho aj čoskoro dočkajú. Je až do očí bijúce, že moderátorka sa v poslednom čase zmenila. Diváci si totiž všimli, že dvojnásobná mamička sa okrem nového zostrihu aj znova zaguľatila. Je markizáčka v radostnom očakávaní?

Keď sa jej na to Nový Čas priamo opýtal, razantne to odmietla. „Nie, nie som tehotná,“ napísala nám Puškárová a v rovnakom duchu sa vyjadril aj Patrik. „Nie je to pravda,“ znela jeho odpoveď. Z viditeľného nárastu váhy si však Zlatica ťažkú hlavu nerobí a svoje nové krivky si pochvaľuje.povedala.

Napriek tomu, že Zlatka tvrdí, že už ďalšie dieťa neplánuje, osud to vie niekedy poriadne zamotať. A presne to môže byť aj prípad známej markizáčky. Puškárová už v minulosti zahalila svoje prvé tehotenstvo rúškom tajomstva, keď do poslednej chvíle tajila, že bude mamou. Pri druhom synovi zvolila rovnaký scenár a až neskôr exkluzívne Novému Času prezradila, že pod srdcom nosí ďalšie dieťa. Nebolo by teda divu, keby sa znova rozhodla počkať si na tú správnu chvíľu.

Zmena vzhľadu v tehotenstve

Eteal Janeková, internistka

Fyzické zmeny tela sú pri každej žene veľmi individuálne a nemusia platiť pre všetky: