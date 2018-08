Radikálna zmena je schválená: Hrbatému je však z nového Davis Cupu do plaču

Radikálna zmena je schválená!

Na zasadaní Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) v Orlande odobrili radikálnu reformu 118-ročného Davis Cupu. Inicioval ju prezident ITF David Haggerty, za ktorým stojí investičná skupina Kosmos španielskeho futbalistu Gerarda Piguého.

Utiahnuť oboje sa totiž dnes nedá. Zo zápasov o šalátovú misu rodiny daviscupovcov úplne vymizli mená hviezd ako Nadal, Federer, Djokovič, Del Porto atď. Preto Medzinárodná tenisová federácia ITF prišla s požiadavkou radikálnej zmeny. Ako by mal vyzerať Davis Cup 21. stotočia? Zápasy by hralo 18 tímov počas jedného týždňa na jednom mieste. Za všetkým stojí investičná skupina Kosmos španielskeho futbalistu Gerarda Piquého, ktorá plánuje do inovovanej súťaže vložiť za 25 rokov 2,6 mld. eur.

„Pre deti, fanúšikov a mnohých ďalších to bola jediná možnosť vidieť svetové mená u nás. Svetové jednotky, ako sú Roddick, Nadal, Ríos, a mnohé ďalšie veľké mená z Top 10 na Slovensku v budúcnosti už neuvidíme. Je mi smutno a do plaču,“ povedal na margo zmien slovenský daviscupový hrdina a aj kapitán Dominik Hrbatý.

Proti boli veľké európske federácie vrátane Veľkej Británie, Nemecka, Česka i Slovenska, ale napr. aj Austrália. Napriek tomu revolučný návrh získal včera potrebnú dvojtretinovú väčšinu od delegátov, presne 71,4 percenta.

Veľkým argumentom pre súhlas bolo oživenie súťaže, o ktoré by sa mala postarať práve Piquého skupina, pripravená investovať za 25 rokov v prepočte 2,67 miliardy eur.

Jesenné finále sa odohrá na jednom mieste a mužstvá budú rozdelené do šiestich skupín po troch. Víťazi a dva najlepšie tímy z druhých miest idú ďalej do štvrťfinále, od ktorého sa už bude hrať vyraďovacím spôsobom. Najhoršie tímy zostúpia do zónových skupín, mužstvá na 5. až 16. mieste budú hrať nasledujúci rok kvalifikáciu.

Zápasy na finálovom turnaji budú tvoriť dve dvojhry a jedna štvorhra, ktoré sa odohrajú v jeden deň. V kvalifikácii a zónových skupinách I a II sa bude hrať na štyri dvojhry a štvorhru počas dvoch dní. Jednotlivé súboje na všetkých úrovniach sa odohrajú na dva sety s tajbrejkom v rozhodujúcom sete.

DC po reforme

- súťaž bude mať dve fázy

- február: 24 tímov odohrá kvalifikáciu podľa tradičného systému doma/vonku

- víťazi idú do finále, porazení do nižších zón

- november: finále na jednom mieste odohrá 12 kvalifikovaných krajín, štyria semifinalisti z predošlého ročníka a dva tímy na pozvanie