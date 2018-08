Marnie je stará sučka Shih-tzu, ktorej po chorobe ostala visieť hlávka do boku a má stále vyplazený jazyk. Marnie bola v útulku do 11 rokov. Potom si ju majiteľka adoptovala a zahrňuje ju nekonečnou láskou. Okrem toho ju oblieka do roztomilých kostýmov a na instagrame zabáva už dva milióny ľudí!