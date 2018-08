Planý poplach na sídlisku vo Zvolene: Z jedovatej mamby sa vykľulo niečo iné

Had medzi panelákmi. Obyvatelia sídliska vo Zvolene ostali šokovaní, keď na ceste objavili obrovského plaza, ktorý svojím vzhľadom pripomínal najväčšieho jedovatého hada v Afrike – mambu čiernu.

Okamžite zalarmovali mestskú políciu, ktorá si s plazom hravo poradila. Viac ako 1,5 metra dlhú užovku vypustili do voľnej prírody.

Na sídlisku Západ ostali ľudia poriadne prekvapení. Pri večernej prechádzke sa im naskytol nezvyčajný pohľad. Čierny had sa plazil na ceste rovno medzi panelákmi. Dlhý plaz pripomínal mambu čiernu, a tak vyľakaní obyvatelia zavolali mestských policajtov.

Otvoriť galériu Mestský policajt Pavol Varga si s hadom hravo poradil. Zdroj: amp „Občania nevedeli identifikovať, o akého hada ide, či sa sám poberie preč a či nie je nebezpečný. Navyše by sa mohol ukryť do motorových priestorov alebo dutín,“ uviedol mestský policajt Pavol Varga, ktorý po príjazde na miesto hlásenia čoskoro identifikoval, že nejde o jedovatú mambu, ale o pomerne bežnú užovku stromovú.„Bolo vidieť, že niečo zožral, navyše bol malátny. Rozhodol som sa ho odchytiť a čakať, ako bude ďalej reagovať,“ ozrejmuje policajt.

Had bol čulý, a preto sa ho rozhodli vypustiť do Bienskej doliny, v ktorej sa nachádza jeho prirodzené prostredie. Po niekoľkých sekundách sa odplazil do vysokého porastu.dodal Pavol. Pre mestských policajtov vo Zvolene nejde ani zďaleka o prvý nezvyčajný zásah. S odchytom zvierat majú bohaté skúsenosti. Naháňali splašené kone, sokoly aj líšky.