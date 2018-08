V rozpolenom aute zomreli Ján († 17) a Samuel († 15): Trpké slová otca Matúša, ktorý nehodu prežil

Ďalšia nezmyselná smrť na slovenských cestách. V stredu podvečer sa pred Spišskou Belou stala vážna dopravná nehoda.

Keď k nej vyrážali záchranári, netušili, aký otrasný pohľad ich na mieste čaká. Auto so štvorčlennou posádkou narazilo do stromu, o ktorý sa rozpolilo na dve časti a v okolí boli rozosiate zvyšky vozidla. Dvom tínedžerom už, bohužiaľ, nedokázali pomôcť.

V stredu pred pol ôsmou večer sa štvorica mladíkov rozhodla ísť do Spišskej Belej (okr. Kežmarok), lenže ich cesta sa skončila pár kilometrov za obcou Bušovce, z ktorej vychádzali. V klesaní sa vraj rozhodli predbehnúť Škodu Superb, no keď devätnásťročný vodič Tomáš zistil, že manéver nestihne, pretože sa oproti objavila Mazda CX5 z Poľska, snažil sa zaradiť do svojho pruhu. Lenže šuchol vedľa idúcu Škodu a dostal šmyk. Následne pravým bokom Octavie narazil do stromu. Náraz bol taký silný, že auto roztrhlo na dva kusy.

Chlapci Samuel († 15) z Jurského a Ján († 17) z Ihlian, ktorí sedeli na pravej strane, neprežili. Šoféra Tomáša (19) a spolujazdca Matúša (16), ktorý sedel za ním, sa záchranárom podarilo z vraku dostať živých a s početnými zraneniami ich helikoptéra previezla do popradskej nemocnice. Prečo sa tak veľmi ponáhľali, bude musieť Tomáš vysvetľovať na súde a hlavne rodičom zabitých chlapcov. V rodisku chlapcov sa nesie nárek a plač.

Hovorca Krajskej polície v Prešove Daniel Džobaník nám povedal: „Na klesajúcom úseku cesty vodič Octavie začal predchádzať pred ním idúce osobné auto, a to napriek tomu, že nemal pred sebou rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na také predchádzanie, aby sa mohol bezpečne zaradiť pred predchádzané vozidlo. Tretí, 16-ročný chlapec utrpel ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečenia minimálne 6 týždňov. Vodič utrpel ľahké zranenia s predpokladanou dobou liečenia 3 dni. Dychová skúška na alkohol bola u vodiča Octavie negatívna. Kežmarský vyšetrovateľ obvinil 19-ročného vodiča Škody z prečinu usmrtenia a prečinu ublíženia na zdraví.“ Rodičia, ktorí prišli do nemocnice pozrieť syna Matúša, našli v izbe aj šoféra Octavie. „Oni ležia spolu v izbe, ale tí dvaja ležia v márnici,“ precedil cez slzy otec Matúša.