Pochová Davis Cup Piquého investičná skupina?

Hrá sa už 118 rokov a hovoria jej najslávnejšia športová súťaž sveta. No môže sa stať, že Davisov pohár verdikt z rokovania tenisovej generality v Orlande pochová.

Stane sa obeťou doby, ktorej diktát sponzorov a televízií nútia uprednostňovať svoju kariéru pred reprezentáciou svojej vlasti.

Utiahnuť oboje sa totiž dnes nedá. Zo zápasov o šalátovú misu rodiny daviscupovcov úplne vymizli mená hviezd ako Nadal, Federer, Djokovič, Del Porto atď. Preto Medzinárodná tenisová federácia ITF prišla s požiadavkou radikálnej zmeny. Ako by mal vyzerať Davis Cup 21. stotočia? Zápasy by hralo 18 tímov počas jedného týždňa na jednom mieste. Za všetkým stojí investičná skupina Kosmos španielskeho futbalistu Gerarda Piquého, ktorá plánuje do inovovanej súťaže vložiť za 25 rokov 2,6 mld. eur.

„Pre deti, fanúšikov a mnohých ďalších to bola jediná možnosť vidieť svetové mená u nás. Svetové jednotky, ako sú Roddick, Nadal, Ríos, a mnohé ďalšie veľké mená z Top 10 na Slovensku v budúcnosti už neuvidíme. Je mi smutno a do plaču,“ povedal na margo zmien slovenský daviscupový hrdina a aj kapitán Dominik Hrbatý.