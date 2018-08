Madridské derby v Tallinne o Superpohár: Atletico priviedol k trofeji rocker

Vyslúžený rocker či bývalý kamarát Pabla Escobara. Ani takéto narážky si často neodpustia súperi Atletica Madrid na asistenta trénera Germana Burgosa (49).

Bývalý reprezentačný brankár Argentíny je však skvelý futbalový odborník, ktorý v stredu koučoval svoj tím pri zisku Superpohára UEFA po triumfe 4:2 pp nad Realom Madrid.

Keďže hlavný tréner Atletica Diego Simeone si stále odpykával disciplinárny trest a zostal na tribúne, z lavičky viedol mužstvo práve German Burgos. Už pred nástupom zaujal dlhými neupravenými vlasmi, ktoré sa hodia k jeho druhej záľube. Je totiž lídrom rockovej skupiny The Garb.

„Nemohol by som pôsobiť v Reale, pretože by chceli, aby som sa ostrihal. Atletico je synonymom robotníkov, našimi fanúšikmi sú murári či taxikári,“ povedal muž s prezývkou El Mono, ktorý sa počas duelov ako tréner často dostáva do slovných konfliktov či už s trénermi súpera, alebo rozhodcami.

O to viac ho v stredu tešil triumf víťaza Európskej ligy nad víťazom Ligy majstrov v Tallinne. Atletico tak získalo Superpohár UEFA tretíkrát v klubovej histórii po r. 2010 a 2012, no Burgos nechal na pozápasovej tlačovke hovoriť Diega Simeoneho.

Čo už povyvádzal?

- Po diagnostikovaní rakoviny obličiek lekárom povedal, že najskôr odchytá zápas a až potom môže podstúpiť zákrok.

- „Keby si to urobil mne, odtrhol by som ti hlavu,“ odkázal Mourinhovi, ktorý prstami pichol do očí bývalému trénerovi Barcelony Vilanovi.

- V derby s Realom v roku 2014 ho držali šiesti, aby sa nedostal k rozhodcovi, ktorého by asi inzultoval.