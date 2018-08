Ešte pred necelým rokom ho takmer nikto nepoznal: Kto je Stefanos Tsitsipas, ktorý ničí hviezdy?

Pred necelým rokom ho poznalo len pár tenisových nadšencov. Stefanos Tsitsipas (20) sa pohyboval okolo 160. miesta...

To, čo však 20-ročný grécky tenista predvádza v posledných mesiacoch, šokuje fanúšikov i odborníkov. Vlastne len dokazuje, že jeho sovietske športové gény fungujú. Jeho mama Julia Salnikovová patrila v 80. rokoch k špičkovým tenistkám ZSSR, a dedo Sergej Salnikov bol členom zlatého futbalového mužstva ZSSR z OH 1956.

Dominic Thiem, Novak Djokovič, Alexander Zverev a Kevin Anderson. To je zoznam jeho posledných obetí z Toronta! Stef, ako mu hovorí celý tenisový svet, sa tým stal najmladším hráčom v histórii, ktorý na jednom turnaji porazil štyroch hráčov z elitnej desiatky svetového rebríčka! Súčasne je jedným z dvojice tínedžerov v najlepšej tridsiatke rebríčka ATP!

"Som hrdý na seba aj na svoju krajinu. Myslím si, že som zviditeľnil Grécko na tenisovej mape. Som si istý, že celá moja rodina, tréner, priatelia, všetci, čo sa dívali, sú šťastní. Bolo to vysoko emocionálne víťazstvo," vyhlásil mladý Grék po tom, čo zdolal Srba Djokoviča.

S raketou v ruke sa vlastne narodil! Vyrastal totiž v Aténach v hotelovom komplexe Astir Palace, kde jeho rodičia pracovali ako tenisoví inštruktori. Má ešte dvoch bratov Petrosa a Pavla a sestru Elisavetu. Všetci hrajú tenis, a podľa otca Apostolosa Tsitsipasa môže byť lepší ako Stefanos len Petros.

„Oci, musím ti niečo povedať: Ja sa chcem stať tenisovým hráčom,“ vyhlásil vraj v deviatich rokoch uprostred noci, keď zobudil otca. Odvtedy tomu podriaďuje všetko a pomaly začína zbierať ovocie svojho talentu a tréningovej driny.

Drsný zážitok

Spočiatku u neho vyhrávalo plávanie. No prežil pri ňom najhoršie chvíle v živote, a tak presedlal na tenis. „Bol to hrozný okamih. Stalo sa to pred pretekmi v Heraklione. Ja som sa takme utopil! V poslednej chvíli ma zachránil otec. Keby tam nebol, už by som tu nebol,“ prezradila len nedávno vychádzajúca hviezda mužského tenisu.