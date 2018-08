Costa v Superpohári zvlacoval Ramosa: Spravil to úmyselne?

V Superpohári predviedol Diego Costa viacero parádnych akcií, táto však rozhodne medzi ne nepatrí.

Dva góly sám strelil a dva nachystal pre svojich spoluhráčov. Diego Costa bol hlavným hrdinom stredajšieho Superpoháru. Atletico v Madridskom derby zvíťazilo nad Realom 4:2. Realu citeľne chýbal vodca, po odchode Cristiana Ronalda do Juventusu to bude mať ťažké.

Síce ho ako exekútora pokutových kopov v zápase dokonale nahradil Sergio Ramos, stále to nestačí.

Práve Ramos a Costa si na ihrisku nič nedarovali. Obaja hráči sú známy svojou ostrou hrou na hranici a často krát aj za hranicou pravidiel. V živej pamäti majú fanúšikovia Ramosove vyčíňanie vo finále Ligy Majstrov, keď zrámoval egyptskú hviezdu FC Liverpool Mohameda Salaha.

Tentokrát to však poriadne prehnal Costa. V súboji so španielskym stopérom zvlalcoval Segria a na zemi mu uštedril kopanec do hlavy. Kto vie, či to Costa urobil chcel, alebo to bola len neštastná náhoda.

Costa absolutely crushing Ramos. I love this game. pic.twitter.com/rYXsFuXbmH — Micky (@BusiFCB) 15. augusta 2018

Faktom ostáva, že Costa za tento zákrok nevidel ani žltú kartu s rozhodcom to nakoniec vyriešil len dohovorom.