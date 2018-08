Slovan pošle sťažnosť na UEFA: Toto Rapid prehnal!

Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava pošle oficiálnu sťažnosť na Európsku futbalovú asociáciu (UEFA).

Dôvodom je nesplnenie pravidla klubu Rapid Viedeň, ktorý mal fanúšikom Slovana prideliť na odvetný zápas 3. predkola EL vstupenky v objeme piatich percent z celkovej kapacity štadióna.

Slovanisti žiadali minimálne 1500 vstupeniek, no Rakúšania, s odvolaním sa na rozhodnutie miestnej polície, ich poskytli bratislavskému klubu o päťsto menej. "Sme rozčarovaní a pohoršení rozhodnutím rakúskej strany. Určite to nenecháme tak, už pripravujeme oficiálnu sťažnosť na UEFA. Podľa pravidiel totiž našim fanúšikom pripadá minimálne päť percent kapacity štadióna, čo na tomto zápase nebude splnené. Urobili sme maximum, aby sme pre vás vybojovali ďalšie vstupenky, žiaľ, vyššia moc rozhodla. Neuspeli sme v boji o vstupenky, ale verím, že zvíťazíme v dnešnom súboji na ihrisku. Ďakujem všetkým, ktorí prejavili veľký záujem prísť podporiť naše mužstvo do Viedne. Som presvedčený, že dnes budete v hľadisku našou veľkou oporou a že spoločnými silami dosiahneme úspech, po ktorom tak veľmi túžime," uviedol pre klubový web viceprezident Ivan Kmotrík ml.