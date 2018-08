Počas leta útočí hmyz častejšie: Bodnutie môže skončiť smrťou

Alergické reakcie spôsobené bodnutím drobného hmyzu sa vyskytujú počas letných mesiacov oveľa častejšie.

Extrémne silná alergická reakcia človeka na určitý alergén môže viesť až k smrti. TASR na to upozornila imunoalergiologička Adriana Kondrlíková. "Na rozdiel od bežnej alergickej reakcie, ktorá postihne len určité miesto, anafylaktický šok postihuje celé telo," spresnila Kondrlíková. Vysvetlila, že ide o extrémne silný a náhly alergický šok sprevádzaný poruchami krvného obehu alebo dýchania spojený s opuchom kože či zrýchleným srdcovým rytmom.

Podľa imunoalergiologičky je životne dôležité, aby silní alergici mali vždy pri sebe pohotovostný balíček. Jeho obsah tvorí adrenalínové pero, ktoré je na lekársky predpis a čiastočne ho hradí zdravotná poisťovňa, účinné antihistaminikum, kortikosteroid vo forme tabliet a v prípade astmatika aj inhalačný prípravok proti obštrukcii dýchacích ciest.

Ak dôjde k anafylaktickému šoku, postihnutému musíme podať prvú pomoc. Jej hlavným cieľom je zachovanie základných životných funkcií, a to dýchania a krvného obehu. Potom treba podľa zdravotníckych záchranárov okamžite privolať pomoc. Postihnutého je nutné položiť do protišokovej polohy so zdvihnutými dolnými končatinami nad úrovňou hlavy.

"Ak má osoba pri sebe pohotovostný balíček, je nevyhnutné ako prvé podať adrenalín, najmä ak zlyháva dýchací alebo obehový systém. Potom je nutné podať jednu až dve tablety antihistaminík. Ak postihnutá osoba nereaguje na podnety, je potrebné začať s resuscitáciou, čiže udržiavať životné funkcie postihnutého do príchodu zdravotnej pomoci," uviedli záchranári.