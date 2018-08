Posledná šanca prihlásiť sa do Miss leta 2018: Aj táto pätica čakala do poslednej chvíle, bude kráľovnou jedna z nich?

Už len týždeň! Ostáva vám už len 7 dní na to, aby ste ukázali svoju jedinečnosť. Tak neváhajte ani sekundu.

Do súťaže Miss leta 2018 sa do tohto dňa prihlásilo 674 dievčat. Je sa veru na čo pozerať. No ak chceš byť medzi najkrajšími Slovenkami aj ty, na registráciu máš čas už len do 23. augusta. Stále máš šancu, tak ukáž svoje prednosti!

Aj týchto päť dievčat sa pustilo do boja na poslednú chvíľu, no ak si prezriete ich fotky, zistíte, že majú obrovskú šancu prebrať kráľovské žezlo po minuloročnej víťazke Dominike Grecovej, ktorá z Miss leta postúpila aj do Miss Slovensko, a stala sa najkrajšou ženou Slovenska pre rok 2018.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Aj pre hlasujúcich je tu veľká šanca zabojovať o super ceny. No nielen to. Svojimi hlasmi môžete urobiť vašu favoritku šťastnejšou a dopomôcť jej k získaniu titulu.

1. cena pre SMS hlasujúceho:

Zájazd do Grécka pre dve osoby od HAPPY TRAVEL v hodnote 1 800 EUR.

Domáce spotrebiče od značky ROWENTA v hodnote 300 EUR.

Nákupné poukážky do siete predajní FAnn parfumérie v hodnote 200 EUR.

Nákupné poukážky do siete predajní TEZENIS v hodnote 150 EUR.

Dekoratívnu kozmetiku od značky REVLON v hodnote 150 EUR.

Značkové hodinky Berucci od Klenoty AURUM v hodnote 69 EUR.

1. Cena pre ONLINE hlasujúceho: