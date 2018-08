Opravár dostal mŕtvicu, po prebratí sa nestačil diviť: Získal úžasný talent, ktorý mu ešte aj zarába!

Wayne Sheppard z Londýna sa živil ako opravár v nemocnici, keď vo veku 45 rokov dostal mŕtvicu.

Jeho život sa obrátil naruby. Aby to nebolo málo, diagnostikovali mu zriedkavú rakovinu krvi a imunitného systému. Lekári mu predpovedali rok života, no to bolo v decembri 2016 a Wayne sa stále drží.

A hoci zdravie má podlomené, získal nový talent. Porážka ovplyvnila tú časť jeho mozgu, ktorá súvisí s kreativitou a on zistil, že zrazu dokáže krásne maľovať! Teraz trávi tvorením úchvatných obrazov až desať hodín denne, pričom niektoré predal aj za 400 libier (447 eur). Denník Mirror cituje expertov, ktorí tvrdia, že poškodenie mozgu v určitej časti môže spustiť kreatívne procesy. Ale že sa prejavia tak rýchlo a plnohodnotne ako u Wayna, je podľa nich vzácne.

,,Pamätám si, ako som sa zobudil v nemocnici deň po mŕtvici a mal som naliehavé nutkanie kresliť. Netušil som, čo to vlastne robím, ale cítil som, že to potrebujem. Akoby ma to posadlo,“ povedal Wayne. ,,Tri dni v nemocnici som nonstop robil skice. Predtým mi kreslenie nikdy nešlo, mal som problém nakresliť obyčajný štvorec. A zrazu mi ľudia platia, aby som ich nakreslil,“ krúti hlavou.

Bývalý opravár stihne za týždeň stvoriť sedem diel. Kreslil už aj Monu Lisu, čo bol najdrahší obraz, ktorý predal, no zvečnil aj speváka Davida Bowieho či futbalistu Harryho Kanea. Wayne chodí na chemoterapie a okrem rakoviny ho trápil aj nedávny rozchod. ,,Ale som rád, že mám tento talent, inak by som tu nebol. Dal mi dôvod žiť,“ povedal.