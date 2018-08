Ljubičič v DAC dohral: Najprv trafil kopačkou spoluhráča, potom ho suspendovali a teraz skončil

Chorvátsky futbalový stredopoliar Marin Ljubičič (30) ukončil pôsobenie vo fortunaligovom DAC Dunajská Streda po 3,5 roku. Informoval o tom vo svojom štvrtkovom vydaní denník Šport.

Tridsaťročný defenzívny stredopoliar bol ešte donedávna kapitánom mužstva zo Žitného ostrova. Po príchode nového trénera Petra Hyballu z Nemecka ale stratil jeho dôveru. Minulý týždeň na tréningu trafil kopačkou do hlavy v súboji spoluhráča Tomáša Huka a spôsobil mu zranenie.

Klub Ljubičiča najskôr suspendoval, vo štvrtok sám hráč na sociálnej sieti informoval o konci v DAC a rozlúčil sa s fanúšikmi. "DAC som odovzdal všetko, ale tréner ma už nechcel. Povedal mi, že on chce hrať moderný a rýchly futbal a ja mu do tejto koncepcie nepasujem. Mrzí ma, že to takto dopadlo. Dunajská Streda pre mňa znamenala všetko. Teraz som voľný hráč a uvidím, kam povedú moje kroky," citoval Ljubičiča denník Šport.