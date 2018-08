Dovolenkujú celebrity so svojimi psíkmi? Dara Rolins a Peter Nagy to vymysleli šikovne

Kam počas dovolenky so psím miláčikom? Každý predsa chce, aby bolo o jeho verného kamaráta dokonale postarané, kým majiteľ vylihuje na pláži.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pred týmto problémom stoja aj prominentní majitelia havkáčov, a tak nás zaujímalo, kam v čase letných ciest dávajú štvornohých členov svojej rodiny. Alebo ich nebodaj berú so sebou na dovolenku?

Dara Rolins (45), speváčka a Foxy

Keď idem niekam na dlhší čas preč,. Je to Laurina opatrovateľka Mirka alebo jej susedia, ktorí majú rodinný domček so záhradou a tiež majú psíka, takže má aj psiu spoločnosť, ktorá sa jej páči. S inými ľuďmi nemá problém, je to taký plyšový maznák, každý ju má rád a ona si spoločnosť ľudí doslova užíva.

Na dovolenke zatiaľ s nami nebola. Párkrát však už išla so mnou na koncert. Vtedy si hľadám hotely, ktoré sú Dogs Friendly, takže nie je problém, aby so mnou bývala na izbe. A čo sa týka vody, toto plemeno pomeranian ju nemá veľmi rado, na rozdiel od Jacka Russela, ktorého sme mali predtým. Foxynka tam vlezie iba v prípade, ak ju do nej na chvíľku ponorí Laura a musím povedať, že z toho veľkú radosť nemá. Veľmi rýchlo zase vystrelí na breh. (smiech)

Peter Nagy (59), spevák a Foxy

Mám rád Európu, tak najradšej cestujem práve po starom kontinente.S cestovaním nemá žiadny problém, aj dlhé trasy znáša v pohode. Bol už s nami v Taliansku či v Chorvátsku. Len cestu lietadlom by som nikdy neskúšal. Musí to byť pre psíka strašný šok byť v lietadle v klietke a ešte k tomu v podpalubí.

Ak Foxy potrebujem prechodne nechať doma, mám jednu úžasnú paniu, ktorá rozdáva psíkom lásku celý život, a tak sa nebojím psíka nechať u nej. Foxy ju má veľmi rada. Mám ju z útulku a každý psík, ktorý bol predtým týraný, nesie so sebou nejaký strach, a ten sa odstraňuje ťažko. Foxy asi bola obeťou zlých ľudí, čo ju hádzali pre zábavu do vody. Má z nej preto panický strach. Ale tie najvďačnejšie psy pochádzajú z útulku. Nikdy neoľutujem, že sme si adoptovali s priateľkou psíka z útulku. Foxy sa vždy teší na novú šatňu, na nových ľudí, na novú hotelovú izbu. Jediné, čo ju fakt zaujíma, či bude mať na izbe svoj gaučík.

Kristína Kövešová má doma až troch psov. Čo s nimi robí počas dovolenky?